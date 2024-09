F1 | Red Bull annulla le livree speciali per non aggiungere peso

Il mondiale sta entrando nel vivo e anche la Red Bull si sta riorganizzando per la parte conclusiva della stagione, con un piano per risollevarsi dalle difficoltà e conquistare il titolo piloti. Per questo, il team di Milton Keynes ha scelto di abbandonare i piani per l'adozione di alcune livree speciali ispirate dai tifosi in occasione dei Gran Premi di Singapore e degli Stati Uniti, a causa delle preoccupazioni legate al peso aggiuntivo.

La squadra di Milton Keynes aveva invitato i suoi fan a creare delle livree personalizzate che sarebbero state utilizzate nelle gare di Gran Bretagna, di Singapore e degli Stati Uniti di questa stagione. I vincitori non solo avrebbero visto le loro idee realizzate sulle vetture RB20, ma avrebbero anche partecipato alle gare come ospiti speciali della squadra.

Il primo progetto è stato presentato a Silverstone quest'anno ma, data la lotta serrata con McLaren e Ferrari per entrambi i titoli, per quanto quello costruttori ormai sembri sempre più fuori portata, è stato apportato un cambio di programma in vista della gara di questo fine settimana a Singapore.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Red Bull Content Pool

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, durante la fase di ideazione della livrea prevista per Singapore su una vettura reale in fabbrica, si è scoperto che la verniciatura avrebbe aggiunto circa 1 kg di peso alla RB20.

Sebbene la differenza di prestazioni valga solo mediamente tre centesimi al giro, dato il fatto che tutti i team di vertice sono molto vicini tra loro, il team ha concluso che non poteva rischiare di compromettere i suoi sforzi per il campionato a causa di una campagna di marketing.

Quindi, in vista del GP di Singapore, il team ha confermato che il piano che prevedeva una livrea speciale è stato annullato per il momento e che rimarrà con i colori "classici" per il resto della stagione. In una nota del team si legge che: "Sfortunatamente, quando siamo arrivati alla fase di prova di come potevano apparire alcuni disegni REBL CUSTMS, nella vita reale, sulla RB20, abbiamo scoperto che la vernice utilizzata per creare queste livree personalizzate su un'intera vettura aggiungeva un peso alla carrozzeria della RB20".

"Come potete immaginare, qualsiasi peso aggiuntivo compromette le prestazioni e il team continua a dare la priorità a rendere questa vettura il più competitiva possibile per il resto della stagione 2024. Di conseguenza, è con grande dispiacere che vi comunichiamo che il team ha deciso di non utilizzare le livree REBL CUSTMS sulla RB20 nei GP di Singapore e degli Stati Uniti".

La livrea speciale usata a Silvestone Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Negli ultimi anni i team di F1 hanno affrontato battaglie per cercare di far rientrare le loro vetture nel limite minimo di peso, spesso andando a sacrificare parte della livrea lasciano il nudo carbonio in vista, come fatto dalla Mercedes negli ultimi due anni. Altre scuderie, invece, hanno trovato il modo di integrare il nero in modo differente, come la Sauber, ma è chiaro che l'idea di base è quella di risparmiare peso in una lotta dove anche pochi centesimi fanno la differenza.

Ma come rivelato da Motorsport.com all'inizio di quest'anno, i vertici della F1 stanno discutendo per cercare di ridurre l'eccesso di nero che è diventato comune su tutta la griglia. Il responsabile della FIA per le monoposto Nikolas Tombazis ha dichiarato: "Un problema è che le auto hanno un po' troppo carbonio nudo, ovviamente a causa del peso della vernice, quindi le auto hanno un po' troppo nero".

"Tutti i team hanno lavorato molto per cambiare il tipo di vernice, che oggi è costituita da pellicole sottilissime, per mantenere il peso il più basso possibile".