SBK | Colpo di scena mondiale: Toprak out anche a Cremona

Il Mondiale Superbike sta vivendo una stagione particolare che vede nel round di Cremona il suo grande colpo di scena: Toprak Razgatlioglu sarà costretto a dare forfait nell’appuntamento in Italia. Il leader del campionato è ancora alle prese con l’infortunio di Magny-Cours e, dopo aver saltato le gare in Francia, sarà spettatore anche in Lombardia. Al suo posto correrà Markus Reiterberger, che tornerà sulla scena mondiale per la prima volta dal 2019.

Il pilota BMW è caduto a Magny-Cours durante la seconda sessione di prove libere, nell’impressionante impatto contro le barriere ha rimediato uno pneumotorace traumatico che l’ha obbligato a concludere in anticipo il weekend transalpino.

Due settimane per recuperare e tornare in pista a Cremona, dove questo weekend va in scena il nono round della stagione. Nonostante i medici avessero dato l’ok a Toprak per viaggiare dalla Francia all’Italia, le nuove visite mediche hanno obbligato il leader del mondiale a fermarsi ancora una volta.

Si tratta così di una grande occasione per Nicolò Bulega, che è secondo in classifica e paga 55 punti di distacco da Razgatlioglu. Il rookie del team Aruba.it Racing - Ducati potrà sfruttare al massimo il weekend di assenza del proprio diretto rivale per continuare a ridurre il gap che lo separa dalla vetta. Il forfait di Toprak può rappresentare così un momento di svolta cruciale in ottica iridata, e tutto potrebbe cambiare in un solo weekend…

“Mi sarebbe piaciuto tornare in pista a Cremona, ma ci sta volendo più tempo di quanto sperassi inizialmente”, ha spiegato Razgatlioglu. “Una cosa è certa: il più presto possibile, rientrerò nella lotta per il campionato! Un grande ringraziamento a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo momento difficile: ci rivedremo presto in pista!".