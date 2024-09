F1 | Pirelli: ecco le mescole per Austin, Messico e Brasile

A breve la Formula 1 si sposterà al di là dell'oceano Atlantico per disputare l'ultima serie di gare sul suolo americano del 2024, dunque i Gran Premi di Città del Messico, di Austin e di San Paolo del Brasile.

Questa mattina Pirelli ha svelato quali mescole metterà a disposizione dei team e dei piloti nelle tre gare americane, a partire dal primo degli appuntamenti nel Nuovo Mondo, ovvero il Gran Premio degli Stati Uniti.

In Texas, sede del gran premio che si terrà dal 18 al 20 ottobre i piloti di Formula 1 avranno a disposizione le seguenti mescole:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Si tratta di una scelta volta verso la parte più soffice della gamma 2024 realizzata da Pirelli, pur escludendo la mescola più morbida in assoluto, la C5.

Nel secondo dei tre appuntamenti in America, ossia il Gran Premio di Città del Messico previsto a fine ottobre (dal 25 al 27 del mese), Pirelli metterà a disposizione queste mescole:

Pirelli PZero White Hard C3

Pirelli PZero Yellow Medium C4

Pirelli PZero Red Soft C5

In questa occasione i piloti avranno davvero le tre mescole più morbide per il tracciato Hermanos Pedro y Ricardo Rodriguez.

Nell'ultimo dei tre appuntamenti sul suolo americano, ovvero il Gran Premio di San Paolo del Brasile, Pirelli ha deciso di portare le stesse mescole che porterà ad Austin, al Circuit of the Americas:

Pirelli PZero White Hard C2

Pirelli PZero Yellow Medium C3

Pirelli PZero Red Soft C4

Anche in questo caso si tratta di una scelta che volge verso la parte più morbida della gamma, ma se quella per Austin e Città del Messico ricalca esattamente quella fatta lo scorso anno, per San Paolo invece è stata fatta una scelta più soffice di un grado, in quanto lo scorso anno la Hard non venne mai utilizzata.

In questo modo Pirelli proverà ad aumentare l'incertezza sulle strategie provando a far entrare nella rotazione anche la mescola più dura, diventando così un'opzione per chi cercherà di sparigliare le carte in gara alla domenica.

Peraltro, va notato che sul circuito brasiliano sono in corso dei lavori che prevedono il rifacimento dell’asfalto, con tutte le incognite del caso: la giornata del venerdì sarà più importante che mai per verificare il comportamento dei pneumatici e bisognerà tener presente che le condizioni di aderenza muteranno molto velocemente durante tutto il fine settimana.