F1 | McLaren con la storica livrea bianco-arancione a Singapore

McLaren domina nel presente, ma fa un salto nel passato, un passato dorato, presentando la livrea con cui correrà in questo fine settimana al Gran Premio di Singapore.

Il team di Woking, che grazie alla vittoria di Oscar Piastri e al quarto posto di Lando Norris ottenuti a Baku è tornato in testa al Mondiale Costruttori dopo una decina d'anni d'assenza, ha presentato stamattina Legend Reborn la colorazione che userà al Marina Bay Street Circuit in questo fine settimana.

Si tratta di una livrea disegnata da McLaren assieme allo sponsor OKX per celebrare l'iconico periodo del team di Woking, quando schierava le Mp4 per piloti del calibro di Niki Lauda, Ayrton Senna e Alain Prost. Insomma, gli anni del dominio.

La livrea, a livello di disegno, rispecchia quasi fedelmente le colorazioni di fine anni 80 e l'inizio della decade successiva, ma l'arancio-rosso di Marlboro è stato sostituito dall'arancio papaya, per rendere ulteriormente più saldo il concetto di storia di McLaren.

La livrea sarà svelata oggi durante un evento sul tracciato di Singapore, in cui saranno presenti Zak Brown, amministratore delegato di McLaren, i piloti Lando Norris e Oscar Piastri e il direttore marketing di OKX Haider Rafique.

"E' fantastico presentare a Singapore la terza livrea storica realizzata con OKX. Legend Reborn è un grande modo per celebrare la nostra storia iconica, in modo da unire i nostri vecchi fan a quelli nuovi", ha dichiarato Louise McEwen, direttore marketing di McLaren.

"Dopo la livrea dedicata a Senna, questa colorazione rafforza la nostra partnership con OKX e aiuta a continuare il racconto di noi stessi ai nostri tifosi e ai clienti di OKX".

Haider Rafique, direttore marketing di OKX, ha aggiunto: “Insieme a McLaren, crediamo nel potere della perseveranza e dell'innovazione. Quest'anno abbiamo lanciato alcuni aggiornamenti, tra cui un rinnovamento completo del nostro portafoglio, che renderà più facile l'accesso al mondo onchain per le persone di tutto il mondo. Crediamo che la criptovaluta, come la F1, possa essere stravolta da un team visionario che innova senza paura e abbraccia una mentalità da “sfidante”. È arrivato il momento di una nuova alternativa alla gerarchia consolidata e Legend Reborn ci incoraggia a guardare al passato per trarre ispirazione mentre tracciamo una nuova rotta per il futuro”.