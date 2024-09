FE | Gunther approda in DS per lottare ai vertici: "Un privilegio"

Con un passato nel karting, nella F3 e nella F2, il pilota tedesco è approdato nel campionato di Formula E nel 2018, correndo con BMW i Andretti, Nissan e-dams e Maserati prima di entrare a far parte del team di maggior successo del campionato, DS Penske.

Gunther sarà il compagno di squadra di Jean-Éric Vergne, storico pilota di DS Automobiles, che ha vinto il suo secondo titolo e la maggior parte delle sue vittorie con la casa automobilistica francese, per quella che è stata una delle partnership più vincenti della categoria elettrica. Gunther, che debutterà come pilota DS a dicembre nella prima tappa del campionato, ci ha raccontato del suo percorso e delle sua ambizioni per la nuova stagione.

Dopo la Formula 2, cosa ti ha spinto verso la Formula E piuttosto che verso altre categoriecome le gare di durata?

"Per me la Formula E è ' il posto dove essere '. È un campionato molto moderno, con uno spirito audace e un enorme potenziale. Stiamo costantemente superando i limiti della tecnologia, ci sono molti costruttori coinvolti e un livello incredibile sia di team che di piloti".

Trovi che la Formula E sia più difficile da guidare rispetto a una monoposto come la Formula 2?

"Direi che le vetture di Formula E sono le più complesse da guidare. È necessaria un'ampia gamma di abilità per ottenere il meglio. Bisogna abituarsi in un batter d'occhio alle diverse condizioni di una gara cittadina, gestendo allo stesso tempo elementi tecnici complessi. La gestione dell'energia e la rigenerazione della batteria sono fondamentali, ma è anche la costante ricerca della messa a punto che può fare la differenza. Bisogna costantemente trovare soluzioni con il team e gli ingegneri, ogni volta su basi diverse, sia in pista che in garage".

Hai un interesse particolare per lo sviluppo?

"Assolutamente sì. È compito del pilota fornire agli ingegneri informazioni e feedback sul comportamento della vettura nel modo più accurato possibile, per aiutarli a prendere la direzione migliore per migliorare la vettura. La monoposto deve essere veloce ma anche abbastanza facile da guidare per ottenere il massimo. Alla fine della giornata, la fiducia tra il pilota e i suoi ingegneri deve essere totale, in modo da poter essere sicuri di aver preso le decisioni migliori. La qualità del feedback tra il pilota e gli ingegneri è fondamentale".

Come vedi l'evoluzione della tua carriera in Formula E dopo la tua prima vittoria con la Maserati a Santiago del Cile nel 2020?

È" stato naturalmente un momento emozionante, perché la prima vittoria è sempre importante nella carriera di uno sportivo, ed è stato il culmine di un duro lavoro. Ma è stato anche l'inizio di una nuova fase, perché ho continuato a conquistare altri podi e vittorie, che mi hanno permesso di entrare in una grande squadra come DS Penske. Questa opportunità ha aperto un nuovo capitolo della mia carriera, sono molto contento della traiettoria che ho intrapreso e non vedo l'ora di essere sulla griglia di partenza".

Ora sei uno dei piloti più esperti della Formula E. Come giudichi gli sviluppi tecnici della Gen 3 EVO, che scenderà in pista in questa stagione?

"Si tratta di un grande sviluppo, che spinge indietro molti limiti e introduce nuove tecnologie per la coppia e la potenza. C'è anche molto lavoro da fare al volante. Sia in termini di sviluppo che di prestazioni pure, c'è davvero molto da fare se vogliamo sfruttare tutto il potenziale della vettura. L'auto è naturalmente più veloce, ma tutta la ricerca sulle prestazioni di questo nuovo concetto e l'introduzione della ricarica rapida in gara renderanno probabilmente più vivace questa nuova stagione. Non siamo mai andati così lontano in termini di efficienza energetica e di potenza".

Ritieni che l'introduzione della ricarica rapida sia una buona cosa per le strategie e per lo spettacolo?

"Certamente. Per me è molto eccitante. In tutte le discipline motoristiche su circuito, i pit stop sono importanti sia per i piloti che per i tifosi. In Formula E, il team ha a disposizione un gran numero di strumenti per scrivere la propria tabella di marcia. Quest'anno, l'Attack Mode sarà più complesso da gestire perché le vetture saranno a trazione integrale con quella modalità. Incorporare un tempo di ricarica veloce comporterà un grande lavoro di preparazione, a seconda della configurazione del circuito e del numero di giri da percorrere. Non sarà facile da realizzare".

Hai già avuto modo di guidare la tua nuova auto? Cosa ne pensi?

"Sì, mi sono divertito molto. La trazione integrale dà una sensazione molto diversa e il livello delle prestazioni è elevato. Passare dalle due alle quattro ruote motrici da un giro all'altro è una sfida interessante, che richiede adattamento e set-up dedicati. Da questo punto di vista, sarà una stagione molto interessante".

Ora sei nella squadra di maggior successo del campionato, è una fonte di pressione o di fiducia in più?

"Per me è soprattutto un privilegio! DS Penske è una squadra eccezionale, con risultati molto solidi nel tempo, e far parte della sua storia è una vera opportunità per me. Insieme, abbiamo una visione chiara di ciò che dobbiamo raggiungere e non vedo l'ora di spingere insieme per cercare di portarci sulla strada del successo il più rapidamente possibile".

Provieni da Maserati, e quindi da Stellantis Motorsport, di cui fa parte anche DS Automobiles. Come cambierà per te la situazione, visto che avrai una vettura molto simile a quella del tuo ex team?

"Sono stato molto bene con Maserati, vincendo anche alcune gare. Ma è arrivato il momento di passare a qualcos'altro, a una squadra con cui poter costruire qualcosa di più competitivo e unico. DS Penske è, da un lato, un costruttore di alto livello che partecipa alla Formula E dalla seconda stagione e, dall'altro, una scuderia esperta che è stata presente fin dall'inizio. È il cocktail perfetto".

Cosa può fare per te un team particolarmente esperto?

"DS Penske è un team che può competere con le Porsche o le Jaguar, ed è quello di cui ho bisogno se voglio andare avanti anch'io. Il nostro progetto, che è quello di andare oltre i nostri limiti, è molto chiaro a tutti".

In Formula E, come in tutte le corse automobilistiche, ogni pilota vuole vincere. Ma è anche uno sport di squadra, in cui i costruttori vogliono vedere entrambe le loro auto nei punti. Come vedi la tua collaborazione con Jean-Éric Vergne?

"Prima di tutto, penso che il rispetto che abbiamo l'uno per l'altro sia una buona base su cui iniziare a lavorare insieme. Negli ultimi anni abbiamo disputato gare avvincenti per conquistare podi e vittorie e so che JEV è un pilota esperto, quindi non vedo l'ora di condividere il garage con lui. Spero che insieme riusciremo a migliorare la nostra vettura per ottenere il maggior numero possibile di punti per la squadra".

Il fatto che siate entrambi piloti veloci ed esperti significa che fate parte di un circolo virtuoso?

"Mi piace avere il compagno di squadra più forte possibile, perché è così che si progredisce. È vero nello sport, ma anche nella vita. Si migliora sempre a contatto con persone che cercano di migliorare. Il miglioramento continuo è la mia filosofia. Il fatto che JEV sia uno dei migliori piloti del campionato è un punto positivo per me".

Quali sono i circuiti che in questa stagione potrebbero adattarsi meglio al tuo stile di guida?

"Ci sono diversi luoghi che mi attraggono per ragioni diverse. Inizierò da Jakarta, perché è lì che ho ottenuto la mia prima vittoria con Maserati, dopo aver conquistato la pole position. Ma sono attratto anche da nuove destinazioni come Miami (USA) o Jeddah (Arabia Saudita), che rappresentano nuove sfide. Anche grandi città come Tokyo (Giappone) o Shanghai (Cina) sono molto attraenti, ma naturalmente la mia gara preferita è Monaco, perché è la città in cui vivo ed è anche la "gara di casa" di DS Automobiles. Sarebbe un sogno ottenere un grande risultato lì".

Preferisci i tracciati nuovi e sconosciuti o quelli su cui ha già corso in passato?

"I tracciati nuovi hanno qualcosa di eccitante. Avvicina tutti i membri della squadra; dobbiamo studiare insieme il circuito e percorrere ogni curva al simulatore. Il fatto di dover mantenere un ritmo elevato per tutta la giornata di gara in un luogo sconosciuto richiede una preparazione molto meticolosa. Le settimane che precedono una gara sono un momento fondamentale, ed è un aspetto entusiasmante del mio lavoro".

La Formula E richiede una preparazione speciale, perché alcuni circuiti non esistono e possono essere preparati solo su un simulatore. Questo tipo di lavoro virtuale è adatto a te e pensi che sia sufficiente?

"Ovviamente guidare in pista sempre meglio, ma dobbiamo adattarci. I simulatori di cui disponiamo oggi sono strumenti eccellenti, molto realistici, che ci permettono di essere ben preparati. Sono diventati indispensabili e obbligatori se vogliamo avere qualche possibilità di partecipare alla gara. Abbiamo anche la track walk, che ci permette di verificare che l'asfalto non sia più sconnesso del previsto o che il raggio di una curva non sia stato alterato dall'installazione dei muri provvisori che circondano la pista".

L'inizio della stagione è ancora lontano, come ti preparerai fisicamente e mentalmente?

"Sto lavorando su questi aspetti con i miei allenatori personali, ma anche con la squadra. Ho seguito una dieta speciale e tutto è stato fatto per assicurarmi di essere il più possibile al top della forma. Da qui alla prima gara, farò anche dei test al simulatore e in pista con la nostra nuova auto. Trascorrerò anche del tempo con gli ingegneri, i meccanici e tutta la squadra, per conoscerci meglio prima dell'inizio della stagione. La vittoria è un lavoro di squadra".