Formula E | Andretti: Nico Mueller sostituisce Norman Nato

Nico Mueller è a tutti gli effetti un nuovo pilota del team Andretti. Il team americano lo ha annunciato oggi come nuovo pilota dopo che lo svizzero ha lasciato il team Abt al termine della stagione conclusa da qualche settimana.

Mueller ha trascorso 2 stagioni con il team tedesco, ma è stato lo scorso anno dove ha fatto meglio, firmando 6 arrivi a punti, di cui 4 negli ultimi round del Mondiale. Questo, però, non lo ha fatto ben figurare nei confronti dell'ormai ex compagno di squadra Lucas DI Grassi, che ha chiuso con 48 punti in più di lui.

Lo svizzero prenderà il posto di Norman Nato. Il francese lascia Andretti dopo una sola stagione, in cui è riuscito a cogliere solo un podio e a ottenere 5 punti in meno rispetto a Mueller nonostante avesse a disposizione un pacchetto considerato migliore.

"Sono molto entusiasta di entrare a far parte del team Andretti di Formula E. E' una squadra che ha visto crescere i propri successi nel corso degli anni, pur essendo partita subito molto bene, in particolare nell'era delle Gen3 anche grazie alla partnership con Porsche Motorsport", ha dichiarato Mueller.

Nico Müller, Andretti Global Foto di: Andretti Autosport

"Lavorare con Jake Dennis, ex campione del mondo, è un onore e non vedo l'ora di avere questa opportunità. Darò il massimo per contribuire al successo della squadra e spero di poter portare a casa qualche podio e puntare alla prima vittoria nel Mondiale. Questo è il mio obiettivo e non vedo l'ora di iniziare".

Mueller, dopo aver lasciato Peugeot Sport nel WEC, ha scommesso sulla sua carriera in Formula E. Al contrario, Antonio Felix Da Costa - pilota Porsche - sembra aver dato priorità al Mondiale Endurance. Ecco dunque che se lo svizzero dovesse riuscire a fare bene nel corso di questa stagione, si potrebbero aprire possibilità di vederlo promosso nel team Porsche di Formula E nella stagione 2025/2026.

"Abbiamo grandi aspettative per la stagione 11 di Formula E e siamo certi che l'aggiunta di un pilota del calibro di Nico ci aiuterà a ottenere i risultati sperati", ha dichiarato Michael Andretti, amministratore delegato del team.

"La sua esperienza e i suoi successi in Formula E e in numerose altre serie di grande prestigio saranno fondamentali per continuare ad aumentare la profondità del nostro roster piloti. Non vediamo l'ora di vedere cosa potrà fare Nico mentre continuiamo la nostra ricerca di vittorie e ti titoli iridati".