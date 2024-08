Formula E | McLaren punta su Taylor Barnard per il 2024/2025

Il team McLaren Formula E ha confermato che Taylor Barnard affiancherà Sam Bird nella prossima stagione 2024/2025 di Formula E.

Barnard, finalista del concorso Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year nel 2023, prende il posto di Jake Hughes, confermato alla Maserati MSG all'inizio del mese.

Il britannico è diventato il più giovane pilota a partecipare al campionato completamente elettrico all'età di 19 anni, quando ha fatto il suo debutto all'E-Prix di Monaco 2024, dopo essere stato chiamato a sostituire Bird, che si era rotto una mano in un incidente in prova.

Dopo il 14° posto sulle strade di Monte Carlo, Barnard ha ottenuto un doppio piazzamento a punti la volta successiva a Berlino, prima di riprendere il suo ruolo di pilota di riserva e di sviluppo della McLaren dopo il ritorno di Bird.

Ma avendo stupito nelle sue uscite, la McLaren ha annunciato che la prossima stagione correrà a tempo pieno con la squadra.

Taylor Barnard, NEOM McLaren Formula E Team, e-4ORCE 04 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Sono entusiasta di correre al fianco di Sam in questa stagione e sono sicuro che imparerò molto da lui", ha dichiarato Barnard, che quest'anno ha corso anche in Formula 2 con l'AIX Racing e ha vinto la gara sprint di Monaco.

"È uno dei piloti più esperti sulla griglia di partenza e spero che insieme potremo prendere molti punti e portare a casa qualche trofeo per la squadra. È un'opportunità straordinaria poter continuare il viaggio con la squadra come pilota di Formula E a tempo pieno e non vedo l'ora di iniziare".

Bird, invece, si appresta ad affrontare la sua seconda stagione con la McLaren dopo aver conquistato la prima vittoria con la squadra britannica a San Paolo con un sorpasso all'ultimo giro.

Il 37enne britannico non è però riuscito a salire nuovamente sul podio, essendosi infortunato alla stessa mano che si era rotto a Londra durante la stagione 2021/22.

Dopo aver registrato solo due piazzamenti a punti nelle ultime sei gare dal suo ritorno, Bird ha concluso a pari punti con Hughes al 13° posto in classifica, mentre la McLaren è riuscita a conquistare solo il settimo posto nel campionato a squadre.

Zak Brown, AD della McLaren, ha dichiarato: "Nel nostro terzo anno di partecipazione alla Formula E, sono lieto di poter contare su una forte formazione di piloti con Sam e Taylor".

"Entrambi hanno dimostrato di essere dei talenti impressionanti, sia in Formula E che in altre categorie. Non vedo l'ora di sfruttare le loro capacità e competenze per contribuire a portare il team McLaren Formula E al successo nella stagione 11".