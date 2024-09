Dal 2025 la Formula E gareggerà a Jeddah sulla pista della F1

Il calendario 2024/25 della Formula E è in continuo cambiamento in cerca di nuove località. L’ultima novità è che, quando a febbraio del prossimo anno si correrà in Arabia Saudita, ad ospitare l’evento non sarà più il classico tracciato di Diriyah, sede dell’ePrix sin dal lontano 2018, bensì su una versione ridotta del Jeddah Corniche Circuit, lo stesso tracciato utilizzato per le gare di Formula 1.

Il doppio appuntamento è previsto per il 14-15 febbraio 2025 e rimane invariato rispetto a quanto era già stato comunicato in precedenza, anche se il calendario della Season 11 deve essere ancora ratificato dal Consiglio Mondiale della FIA a ottobre, per quanto questa sia una formalità.

A cambiare sarà infatti solamente la sede dell’ePrix, dato che il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita ha approvato l'utilizzo della struttura da parte del campionato elettrico, che fino a quest’anno aveva corso su un tracciato dedicato a Diriyah, ancor prima che la Formula 1 debuttasse nel paese arabo nel 2021.

Circuito di Jeddah Foto di: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tuttavia, dal prossimo anno le due categorie condivideranno lo stesso circuito, anche se per la tappa di Formula E sarà utilizzata una versione ridotta, come accaduto già quest’anno in occasione dell’ePrix di Cina. A Shanghai, infatti, per le vetture totalmente elettriche era stato pensato un layout che prevedeva di tagliare parte del secondo e del terzo settore, reimmettendosi direttamente sul rettilineo principale al termine della sequenza di curve veloci.

Un portavoce della Formula E ha dichiarato: “Questo spostamento fa seguito a sei stagioni di successo corse a Diriyah, e segna un nuovo entusiasmante capitolo nella storia della Formula E dopo la sua gara inaugurale in Arabia Saudita nella Season 5. Il trasferimento a Jeddah riflette l'impegno della Formula E per l'innovazione e la sostenibilità e si allinea con la visione dell'Arabia Saudita per il futuro dello sport nel Regno”.

“Il Jeddah E-Prix offrirà un'esperienza di gara esaltante su un layout modificato del veloce e scorrevole circuito stradale di Corniche, contribuendo alla crescita degli sport motoristici nella regione. Con lo sfondo mozzafiato del Mar Rosso, il Jeddah E-Prix 2025 promette un'esperienza indimenticabile per i fan e i piloti”. Realisticamente, così come quella di Diriyah, anche la tappa di Jeddah si disputerà in notturna.

Vista notturna del circuito Jeddah Corniche Foto di: Erik Junius

Il circuito cittadino è tra i più veloci del calendario di Formula 1, ma il layout della versione accorciata non è stata ancora stata svelata ufficialmente né dalla Formula E né dalla FIA. Per creare una parte di congiunzione tra i due lati della pista bisognerà probabilmente creare artificialmente una curva tra il primo e il secondo settore, dato che nell’ultima parte della pista vi è un laghetto artificiale e la zona dei box: non dovrebbe essere comunque difficile creare un punto d’incontro per accorciare il tracciato.

L'unico altro appuntamento del calendario che non è stato ancora confermato è quello previsto per l'8 marzo, che si pensava sarebbe stato a Chiang Mai, in Thailandia. In realtà, i piani erano già stati presentati, così come il layout del tracciato, ma un recentemente cambiamento nel governo del Paese ha messo in standby i piani non solo per la gara della Formula E, ma anche per quelli per un possibile Gran Premio di Formula 1. Per questo gli organizzatori del campionato elettrico stanno cercando di trovare un’alternativa.