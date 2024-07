FE | Maserati, nuova line-up per il 2025: ecco Vandoorne e Hughes

È tempo di rivoluzioni in Formula E. A Londra, ultimo appuntamento del campionato 2024 di Formula E, si è aperto il mercato piloti con l’annuncio dell’addio di Nico Mueller alla ABT, dando il via a quella che sarà una sequenza di annunci in ottica Season 11.

Nella prossima stagione, infatti, a cambiare non saranno solamente le vetture con il debutto della Gen 3 EVO, ma anche le line-up di tante scuderie, perché dietro le quinte le squadre sono alla ricerca di nuovi piloti per rafforzare le rispettive formazioni. Nei giorni scorsi sono iniziati ad arrivare i primi annunci dei vari addii, come quello di Stoffel Vandoorne alla DS e del duo Maserati, con Max Gunther che si pensa possa essere in procinto di unirsi proprio alla squadra francese.

Vandoorne si era unito a DS Penske in vista della stagione 2022/23 come campione in carica, dopo aver conquistato il suo unico titolo nella stagione precedente con la Mercedes, a cui doveva dare il proprio addio dopo la decisione del marchio tedesco di abbandonare la Formula E prima del debutto della Gen 3.

Stoffel Vandoorne, DS Penske Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

Tuttavia, il belga ha faticato a integrarsi nella nuovo team nonostante il supporto di DS, che ha pescato anche ingegneri di alto profilo da altre scuderie per permettergli di esprimersi al meglio. Il suo addio non giunge come una sorpresa: parlando con Motorsport.com durante il weekend di Berlino, il belga aveva spiegato proprio quante queste difficoltà avessero pesato, in particolare nella prima stagione con quei nuovo colori. Solo in questo suo secondo anno tutto il lavoro dietro le quinte sembrava aver iniziato a dare i propri benefici, ma i risultati, al di là di qualche buona prestazione in qualifica e di un podio, non si sono rivelati sufficienti, per cui le due parti hanno deciso di separarsi.

In quest’ottica è entrata Maserati che, complice l’addio di Max Gunther e Jehan Daruvala, ha sondato il mercato per comprendere quali opportunità vi fossero per rafforzare la line-up di un team in crescita. Il marchio del Tridente ha infatti ben figurato all’inizio della stagione, centrando non solo diversi podi, ma anche una vittoria a Tokyo.

La scelta di Maserati è ricaduta proprio su Vandoorne che, a partire dalla prossima stagione, si unirà al team assieme a Jake Hughes, in arrivo dalla McLaren. In questo modo, il belga, campione del mondo di Formula E nel 2022, resterà comunque nella famiglia Stellantis, passando da DS Penske a Maserati MSG, il che gli darà l’opportunità anche di continuare con il suo ruolo in Peugeot nel WEC.

"Sono molto felice di entrare a far parte del Maserati MSG Racing nella prossima stagione e sono orgoglioso di essere associato a un nome iconico del motorsport come Maserati", ha detto Vandoorne.

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore, Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

"Sono entusiasta di iniziare a lavorare con il team: anche se non ho mai lavorato direttamente con loro, conosco bene la squadra, sia per il mio periodo in DS Penske che per quello in Mercedes, quando condividevamo un Powertrain con Venturi”, ha aggiunto il belga, rimarcando come in effetti al tempo Maserati, che correva sotto le insegne Venturi, poteva contare su un Powertrain fornito da Mercedes, la squadra in cui correva Vandoorne.

"Sono un gruppo di persone fantastiche, molto competenti, molto determinate e non vedo l'ora di lavorare insieme a loro per il futuro. Spero che avremo molti successi e lotteremo insieme per vittorie e per vincere i campionati".

Al suo fianco ci sarà un altro nome interessante, quello di Jake Hughes. Il britannico arriva in Maserati dopo aver trascorso le ultime due stagioni in McLaren, scuderia che gli ha permesso di fare il debutto in Formula E. In questi due anni assieme al team di Woking, Hughes ha dimostrato di essere uno dei piloti più efficaci sul giro secco, centrando ben quattro pole position e numerose top-8, quelle che valgono l’accesso ai duelli in qualifica.

Jake Hughes, McLaren Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Hughes ha conquistato il suo primo podio nella categoria elettrica quest’anno a Shanghai, ma l’inglese è tra i talenti più interessanti in circolazione. Prima di gareggiare ufficialmente in Formula E, il 30enne britannico è stato in precedenza pilota di riserva proprio del team Venturi, la “vecchia” incarnazione del team Maserati odierno, per cui non si tratterà di un’esperienza totalmente nuova per lui.

"Sono felicissimo di entrare a far parte del Maserati MSG Racing. Il successo che la squadra ha avuto, essendo uno dei team sempre presenti nella storia della Formula E, parla da sé. A livello personale, ho già lavorato con la squadra in passato, quindi la conosco bene e non vedo l'ora di tornarci".

“So che la stagione è appena terminata, ma sinceramente non vedo l'ora di arrivare al quartier generale di Monaco per iniziare a lavorare con gli ingegneri, salire sul simulatore e iniziare davvero a preparare la Season 11".

"Questo segna l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo della mia carriera e so che il meglio deve ancora venire".