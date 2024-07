FE | DS Penske centra l'obiettivo nel finale di stagione a Londra

Alla periferia di ExCel London, sede della 16esima e ultima prova del Campionato del Mondo di Formula E 2024, il tempo era un po' più fresco rispetto alla giornata precedente. Ma questo non ha cambiato i temi fondamentali della giornata di gara.

Sullo sfondo del gran finale tra Porsche e Jaguar, l'obiettivo di DS Penske è quello di consolidare il terzo posto nella classifica a squadre, davanti a Nissan e Andretti. Per raggiungere questo obiettivo, la squadra ha potuto contare sulla determinazione di Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, tra i più esperti nella categoria con tre titoli in tasca (JEV è l'unico pilota ad aver vinto due volte il campionato).

Ma anche i pianeti devono allinearsi su questo circuito stretto e ad alto rischio, dove qualsiasi contatto può mettere fine alle speranze di un pilota. Durante l'unica sessione di prove libere, la pressione era alta. Le squadre hanno continuato a lavorare sulla messa a punto delle loro vetture, perché il turno della domenica era diverso da quello del giorno precedente.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Inoltre, l'ultimo round della stagione 2024 è stato accorciato di tre giri rispetto alla gara del sabato: 34 invece di 37. Questo cambia l'approccio energetico e i calcoli per gli ingegneri di gara. Con la stessa quantità di energia alla partenza del giorno prima, e certamente con un ritmo più veloce, ci sono meno opportunità di sorpasso. Durante questa sessione di 30 minuti, Jean-Éric Vergne ha mostrato ancora una volta un buon stato di forma come al sabato, portando la sua DS E-TENSE FE23 al terzo posto, a soli due centesimi dalla Nissan di Oliver Rowland, mentre Stoffel Vandoorne si è confermato nella top 10,

Mancavano meno di due ore all'inizio dei gruppi di qualificazione e all'assegnazione dei tre punti per la pole position, particolarmente importanti in questa domenica all'ora di pranzo sulle rive del Tamigi.

La pressione sale

Come il giorno precedente, i due piloti DS Penske sono finiti nel Gruppo B. In questa fase di qualificazione di 12 minuti i primi quattro classificati passano ai quarti di finale. A metà sessione, Stoffel Vandoorne era saldamente in testa, con JEV non lontano. Quando il cronometro si è fermato, l'obiettivo è stato raggiunto: al termine dei due gruppi, solo DS Penske e Jaguar hanno qualificato le loro due auto, passando alla fase degli scontri diretti.

Jean-Eric Vergne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Occupando la sesta e la settima posizione sulla griglia di partenza, i piloti di DS, con Vergne in testa, si aspettavano una gara molto movimentata. E hanno avuto ragione: come il giorno precedente, ci sono state molte interruzioni per rimuovere le vetture incidentate. Ma la solidità e l'esperienza del pilota francese e del suo compagno di squadra belga hanno permesso a entrambi di finire ancora una volta nei punti, rispettivamente in sesta e nona posizione.

Questo risultato colloca DS Penske al terzo posto nella classifica a squadre, dietro a Jaguar e Porsche, ma ancora davanti a Nissan e Andretti, il team cliente di Porsche. Nella classifica piloti, Jean-Éric Vergne è sesto, a soli sette punti da Antonio Felix Da Costa (Porsche). I primi sei classificati comprendono le due Porsche, le due Jaguar, la Nissan di Oliver Rowland e JEV, con quest'ultimo che, ancora una volta, ha vissuto una bella stagione con l'unica casa automobilistica francese del campionato.