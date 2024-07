FE | Vandoorne lascia DS, Maserati saluta Gunther: scambio vicino

Il mercato piloti ha iniziato ad accendersi nelle ultime settimane con l’addio di Nico Mueller ad ABT al termine dell’ePrix di Londra che ha chiuso la Season 10 della Formula E. Lo svizzero sembra essere in direzione Porsche, più precisamente con il team cliente Andretti, ma quello di Mueller è solo il primo passo di un mercato piloti che sembra in procinto di rivelare grandi sorprese.

I team di Formula E DS Penske e Maserati MSG hanno confermato le partenze rispettivamente di Stoffel Vandoorne e Maximilian Guenther, per quanto quella del belga fosse stata menzionata dallo stesso pilota ancor prima di prendere parte all’ultimo appuntamento di Londra.

Vandoorne si era unito a DS Penske in vista della stagione 2022/23 come campione in carica, dopo aver conquistato il suo unico titolo nella stagione precedente con la Mercedes, a cui doveva dare il proprio addio dopo la decisione del marchio tedesco di abbandonare la Formula E prima del debutto della Gen 3.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Durante questo periodo ha lottato per eguagliare la forma del compagno di squadra Jean-Eric Vergne, registrando un solo podio a Monaco in questa stagione e conquistando rispettivamente l'11° e il 10° posto nel campionato piloti. Il suo addio non giunge come una sorpresa: parlando con Motorsport.com durante il weekend di Berlino, il belga aveva spiegato quanto avesse faticato nell’integrarsi nella nuova squadra dopo i tanti anni passati in Mercedes. Solo in questo suo secondo anno tutto il lavoro dietro le quinte sembrava aver iniziato a dare i propri benefici, ma scelta è stata quella di seguire due percorsi differenti.

"Il mio viaggio con DS Penske è stato un'esperienza incredibile. Sono grato alla squadra per il suo incrollabile sostegno e non vedo l'ora di affrontare nuove sfide", ha spiegato Vandoorne raccontato il proprio addio alla scuderia franco-statunitense.

Jay Penske, team principal di DS Penske, ha aggiunto: "Siamo veramente grati a Stoffel per il suo impegno e per le eccezionali prestazioni che ha fornito per DS Penske. Gli auguriamo il meglio per le sue imprese future".

Sebbene non siano stati forniti aggiornamenti sulla permanenza di Vandoorne in Formula E, è probabile che rimanga sulla griglia di partenza con Maserati, che gli offrirebbe la possibilità di rimanere nel giro del marchio Stellantis, affiancando così il suo doppio impegno nel WEC con Peugeot.

Stoffel Vandoorne, DS Penske, DS E-Tense FE23 Foto di: DPPI

Infatti, anche Maserati ha confermato che la formazione di piloti di questa stagione, composta da Maximilian Guenther e dall'esordiente Jehan Daruvala, non verrà riproposta per la stagione 2024/25, il che porterà a una line-up completamente nuova. Il tedesco ha trascorso due stagioni con la squadra, con due vittorie, di cui la prima lo scorso anno a Jakarta riportando alla vittoria il marchio del Tridente, e la seconda quest’anno a Tokyo.

All’inizio della stagione, Gunther era stato autore di un ottimo avvio di campionato, con risultati che lo avevano inserito tra i candidati per la rincorsa al titolo, quantomeno fino attorno alla tappa di Misano. Da quel momento in poi è arrivato qualche risultato più sottotono per il team e il pilota tedesco, che è così scivolato indietro in classifica prima di disputare un buon weekend a Londra, seppur condito da qualche problema di affidabilità. Indubbiamente, però, Gunther ha dimostrato di essere un talento su cui vale la pena puntare e sembra infatti che sia proprio vicino a sostituire Stoffel Vandoorne in DS.

Giovanni Sgro, responsabile di Maserati Corse, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare Max e Jehan personalmente e a nome della famiglia Maserati per tutto il loro impegno e per tutto il lavoro svolto".

"Entrambi hanno contribuito ai risultati della squadra e hanno fatto del loro meglio in ogni gara per mettere entrambe le Maserati Tipo Folgore nelle migliori posizioni possibili".

Maximilian Gunther, Maserati Racing, Maserati Tipo Folgore Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Jehan Daruvala era invece subentrato in Maserati dopo l’addio improvviso di Edoardo Mortara al termine della Season 9, divenendo l’unico rookie “fisso” della stagione. Il pilota indiano al suo primo anno ha raccolto qualche risultato incoraggiante, ma non è riuscito a compiere quei progressi che gli sarebbero potuti valere la riconferma.

"Max ci ha regalato tante emozioni, riportando più volte il Tridente sul podio, mentre Jehan - unico rookie in pista nella Stagione 10 - ha fatto un lavoro straordinario con la sua crescita e non ha esitato ad affrontare i piloti di punta con determinazione e passione”, ha aggiunto Sgro.

"Siamo orgogliosi di aver avuto Max e Jehan con noi, di aver lavorato insieme e di aver condiviso tanto che rimarrà per sempre con noi come parte della storia di Maserati in Formula E. Vorrei augurare a entrambi un grande futuro nel motorsport".