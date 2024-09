FE | Nissan: torna Nato accanto a Rowland per puntare al titolo

Dopo essere state tra le squadre che hanno mostrato i segnali di crescita più importanti nel corso della Season 10, Nissan nutre ambizioni importanti per il futuro, già a partire dalla prossima stagione, quando debutterà la Gen 3 Evo e si presenterà ai nastri di partenza con una nuova line-up, formata dal rientrante Norman Nato e dal confermato Oliver Rowland.

Un passo importante per una scuderia che, nonostante abbia un lungo passato in Formula E, in realtà è passata sotto la gestione di Nissan solamente da pochi anni, con innesti mirati sia a livello di personale che di strutture. Anche per questo la Gen 3 Evo, con cui vi sarà la chance di omologare anche un nuovo Powertrain con delle revisioni a livello hardware, è vista come un’occasione per compiere quell’ulteriore step per inserirsi definitivamente nella lotta ai mondiali.

Già nel corso dell’ultima stagione Nissan si è proposta come uno dei team protagonisti, soprattutto con Oliver Rowland, il quale era giunto all’ultimo appuntamento di Londra ancora matematicamente in lotta per il titolo piloti nonostante avesse saltato la doppia tappa di Portland per un malessere fisico. Il sogno mondiale, in una stagione che si è giocata soprattutto sulla costanza di rendimento, non era quindi poi così distante.

Oliver Rowland, Nissan Formula E Team, Nissan e-4ORCE 04 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Ora l’obiettivo è continuare su questo percorso di crescita e provare a compiere quel passo successivo, che non passa solo dalla vettura o il rafforzamento delle operazioni in pista, ma anche dai piloti. Per la Season 11, infatti, Nissan ha scelto di rinnovare parte della sua line-up puntando su una coppia con grande esperienza e maturità per dare nuova linfa a quelle che sono lecite ambizioni: accanto al confermato Rowland tornerà Norman Nato, con quest’ultimo che sostituirà Sacha Fenestraz.

Dopo lunghe riflessioni, il marchio giapponese ha infatti deciso di non rinnovare con il pilota argentino, il quale ha suo malgrado vissuto una stagione difficile con pochi piazzamenti in top ten, approfittando delle opportunità di mercato per ingaggiare Nato, in uscita dal team Andretti. Per il francese, in realtà si tratta di un ritorno, perché aveva già lavorano con Nissan nel 2023, all’alba della Gen 3.

“Sono davvero felice di tornare con il team. Abbiamo concluso la Stagione 9 con dei risultati positivi e voglio riprendere da dove abbiamo lasciato. Il nostro obiettivo sarà quello di fare subito bene, quindi il fatto di conoscere la macchina e il team sarà utile”, ha detto Nato in occasione dell’annuncio del suo ritorno con il marchio giapponese.

“Sarà interessante vedere come è migliorata la vettura, e l'obiettivo è chiaro. Vogliamo vincere gare e titoli. Infine, auguro a Sacha tutto il meglio, è un ragazzo eccezionale e non è mai facile sostituire qualcuno con cui hai fatto coppia in precedenza. Sono sicuro che torneremo a gareggiare insieme molto presto", ha aggiunto il francese.

Nato si unirà nuovamente alla Nissan al posto di Fenestraz: i due erano stati compagni di squadra nel 2023 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Per quanto sia chiaro che in questo modo Nissan inserisce nuovamente tra le proprie fila un buon pilota che potenzialmente può garantire una maggior quantità di punti, aspetto fondamentale se l’intenzione di Nissan è quella di fare un passo in avanti anche nel mondiale costruttori, dall’altra la scelta è legata a doppio filo anche proprio al fatto di aver già lavorato con il francese, conoscendone le caratteristiche e le potenzialità. Un vantaggio da non trascurare, sia per il pilota che per il team. Inoltre, ciò potrebbe rappresentare anche una soluzione ponte nel caso alcuni dei top driver in scadenza decidessero di cambiare team alla fine del prossimo anno.

"Abbiamo rinnovato la nostra line-up dando il benvenuto a Nato, che porterà con sé il suo bagaglio di esperienza e ottime prestazioni. Conosce bene il team e ha dimostrato il suo talento quando ha corso con noi. Il suo feedback e le sue intuizioni sono preziosi e sa come aiutare a sviluppare una vettura, quindi siamo lieti di vederlo tornare con noi”, ha detto Tommaso Volpe, Team Principal della Nissan.

“Rowland ha disputato una fantastica stagione 10 e siamo fiduciosi che possa continuare a raggiungere questo livello. Crediamo che Nato e Rowland formeranno una coppia forte, entrambi sanno giocare di squadra e faranno del loro meglio per aiutarci a migliorare nel corso del prossimo anno. Allo stesso tempo, anche se non è stata una decisione facile, dobbiamo dire addio a Fenestraz. È stato una parte fondamentale della creazione e dello sviluppo del team Nissan, lo ringraziamo per il suo duro lavoro e il suo atteggiamento sempre positivo, gli auguriamo il meglio per il futuro”.

Gli obiettivi e le ambizioni sono importanti, anche perché dietro le quinte, le indicazioni sullo sviluppo del nuovo Powertrain hanno dato indicazioni interessanti e il team si aspetta un passo in avanti proprio su questo fronte. In attesa di tornare in pista per i test ufficiali che si disputeranno a Valencia nella prima settimana di novembre, la scuderia nipponica sta proseguendo il programma di prove private, girando recentemente sul circuito di Varano vicino alla sede Dallara, che si occupa della realizzazione dei telai standard per la Gen 3 Evo.