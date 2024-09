FE | Abt Lola scommette su un rookie: scelto Maloney per il 2025

La griglia di Formula E accoglie un nuovo pilota. A partire dalla Season 11, infatti, Zane Maloney si unirà al campionato elettrico con il team ABT Lola Yamaha dopo aver completato la sua seconda stagione in Formula 2 dove è attualmente terzo in classifica.

Sapendo che sarebbe stato difficile fare il salto verso la F1 nonostante sia un pilota dell’Accademia Sauber, il pilota della Barbados ha così scelto di iniziare una nuova avventura in Formula E dopo aver già saggiato la categoria elettrica negli ultimi due anni, in cui è stato riserva del team Andretti. In queste due stagioni passate alla corte della scuderia americana, Maloney ha avuto modo anche di provare la vettura Gen 3, non solo al simulatore, ma anche in pista nel corso delle sessioni di test dedicate ai rookie, dove ha ben figurato facendosi notare dalle altre scuderie.

Un aspetto importante per Lola, che cercava sì un pilota giovane per sostituire Nico Mueller, salpato proprio in direzione Andretti, ma che avesse già esperienza alle spalle, perché saltare su una vettura di Formula E senza un minimo di preparazione si sta rivelando estremamente complicato. Maloney sarà anche il primo pilota delle Barbados a correre in Formula E e, il prossimo anno, affiancherà Lucas di Grassi, il quale è ormai una figura di riferimento per la squadra, non solo perché è tornato alla base a inizio 2024, ma anche perché in passato ha vinto nel 2017 quando il team era associato con Audi.

Zane Maloney, Abt Lola Formula E Foto di: Abt/Lola

“Sono felice di far parte del team Lola Yamaha ABT e non vedo l'ora di affrontare questa entusiasmante sfida. Anche se conosco già bene il campionato, questo è un capitolo completamente nuovo per me, quindi lavorare con un team così esperto e al fianco di un pilota di successo è il passo successivo perfetto. Ho seguito e ammirato le battaglie di Lucas nelle scorse stagioni, anche quando è diventato campione. Sono sicuro che imparerò molto da lui e che insieme spingeremo avanti sia noi stessi che lo sviluppo della vettura”, ha raccontato Maloney spiegando le sue prime impressioni come pilota ABT, rimarcando come non vi sia alcuna aspettativa specifica in vista del prossimo stagione, ma solo fare il meglio possibile.

“Non sapremo quanto sia buono il nostro pacchetto fino a San Paolo [il primo ePrix della stagione a dicembre]. Sono sicuro di avere la velocità necessaria per essere competitivo, ma l'esperienza è fondamentale in Formula E, quindi farò tutto il possibile per recuperare il più rapidamente possibile”, ha aggiunto il pilota delle Barbados. Maloney ha già provato la vettura in una sessione di test a Varano a inizio settembre e scenderà nuovamente in pista questa settimana in Spagna.

Anche per il team la Season 11 sarà un salto nel vuoto, non solo perché debutteranno le nuove auto Gen 3 EVO. La stagione 2024/25 segnerà il ritorno della Lola in un campionato mondiale per monoposto, con un progetto che vuole ridare lustro al marchio inglese, ma che, chiaramente, partirà da zero e senza esperienze pregresse, anche se il team può dare affidamento sulla collaborazione con un marchio di prestigio come Yamaha, oltre a tecnici reclutati anche da altre squadre.

Zane Maloney, Abt Lola Formula E Foto di: Abt/Lola

Per Lola l’ingresso nella massima serie elettrica rappresenta l’opportunità di approcciarsi nuovamente al mondo del motorsport ma con un impegno differente. In primo luogo, come nel caso di ERT, la FE dà la chance di lavorare su nuove tecnologie, software e strumenti che si possono poi rivendere sul mercato: al di là della promozione sui campi di gara, la serie offre il presto per sviluppare competenze utili nel mondo dell'automobile elettrica.

“Non vediamo l'ora di avere Maloney come parte del team per la Stagione 11, e ha già portato una ventata di aria fresca durante i primi giorni di lavoro insieme. Dare una possibilità ai giovani talenti e sostenerli è una tradizione di Abt da decenni, per questo ci è sembrato chiaro che avremmo seguito questa strada anche in Formula E”, ha detto il CEO di Abt, Thomas Biermaier. Sulla stessa linea anche Till Bechtolsheimer, Presidente di Lola Cars, il quale ha sottolineato il mix formato da un pilota giovane e uno d'esperienza come di Grassi: "Zane è un giovane pilota di grande talento con un'abbondanza di velocità e di potenziale e, insieme a Lucas, abbiamo una combinazione ideale di gioventù ed esperienza".

Con l’annuncio di Maloney si va ad aggiungere così un altro pezzo del puzzle, che segue la conferma, senza grandi sorprese, di Robin Frijns e Sebastien Buemi in Envision anche per la prossima stagione, la quale prenderà il via a inizio dicembre. Ora l’unica line-up ancora da svelare è quella ERT, con Dan Ticktum in pole per mantenere uno dei due sedili.