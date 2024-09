F1 | Perez: "Il crash? Carlos era meno veloce. È stato un disastro"

Un'altra giornata nera da aggiungere alla lista, per Sergio Perez: la sua gara si è conclusa al 50esimo giro per via di un incidente con Carlos Sainz.



Il pilota messicano, che partiva dalla quarta casella, era a un passo dal ritorno sul podio dopo 12 Gran Premi (l'ultima volta era stata in Cina, quando era arrivato terzo). Anche stavolta, però, niente da fare.

Nonostante fosse riuscito a mettersi davanti allo spagnolo della Ferrari sin dalla partenza e a stabilizzarsi in una buona terza posizione per quasi tutta la durata della gara, la situazione si è conclusa nel modo peggiore possibile a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi.



Al penultimo giro, infatti, Sainz era riuscito a passare Perez in curva 1. Ha poi provato a sopravanzare immediatamente anche il suo compagno di squadra, senza riuscirci. A quel punto, il messicano, nel tentativo di affiancarsi di nuovo allo spagnolo, ha agganciato la sua ruota anteriore destra alla posteriore sinistra del pilota Ferrari, rendendo inevitabile l’impatto contro le barriere per entrambi.



Il pilota Red Bull, più dispiaciuto che arrabbiato, ha commentato così quanto successo: "Siamo usciti alla curva 2 con parecchio spazio tra le due macchine e non mi aspettavo che Carlos arrivasse così rapidamente all'interno, il problema è stato che lui era meno veloce di me e molto rapidamente siamo siamo arrivati al contatto gomma a gomma".



"È un peccato perché l’ultima persona con cui avrei voluto avere un contatto è Carlos e concludere il weekend di entrambi in questo modo è un vero disastro".

Una catastrofe sotto più punti di vista, perché per via di quanto successo, la Red Bull ha ceduto alla McLaren la leadership del mondiale costruttori, rendendo la lotta per entrambi i campionati sempre più aperta...