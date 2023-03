F1 | Perez spaventa i rivali: "Puntato sulla gara con il set-up"

Carica lettore audio

La Ferrari ci ha provato a rompere il dominio atteso della Red Bull nella prima qualifica della stagione in Bahrain, ma se le RB19 sono riuscite a monopolizzare la prima fila è stato merito anche di un Sergio Perez che si è mostrato all'altezza del confronto con il suo compagno di box, il campione del mondo in carica Max Verstappen, che ha firmato la sua 21° pole position in carriera.

Il messicano era alle spalle di Charles Leclerc dopo il primo run della Q3, ma nel suo ultimo tentativo ha fatto tremare anche l'olandese, perché quando si è presentato al T2 c'erano appena una manciata di millesimi a separarlo dalla pole position.

Alla fine si è dovuto accontentare di chiudere secondo a 138 millesimi, ma per lui si tratta di un'ottimo inizio di stagione, al termine di una qualifica che ha sorpreso tutti per quanto è stata serrata e nella quale non era riuscito a trovare il set-up ideale per la sua vettura.

"E' stata una qualifica molto combattuta. Non ne ricordo una così serrata nella Q1 e nella Q2, ora si gioca davvero tutto su dei margini minimi, quindi non puoi lasciare nulla in pista se vuoi avere la miglior posizione possibile in griglia", ha detto Perez al parco chiuso al microfono di David Coulthard, appena sceso dalla sua monoposto.

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Non ero del tutto a mio agio con il bilanciamento della macchina, quindi credo che si potesse ancora limare un decimo qua e là, però aver preso tutta la prima fila per il team è davvero speciale", ha aggiunto.

La cosa che deve preoccupare la concorrenza però è ciò che Checo ha detto subito dopo, perché ha spiegato che la squadra di Milton Keynes ha deciso di sacrificare il setting delle qualifica per andare alla ricerca di un passo gara migliore. Peccato che le due RB19 abbiano comunque messo tutti quanti in fila nella serata di sabato di Sakhir.

"Ci siamo preparati molto di più per la gara, quindi abbiamo una macchina più performante in quell'ottica che per la qualifica. Abbiamo dovuto accettare qualche compromesso per la qualifica e probabilmente non avevamo il setting ideale, ma speriamo che questo ci possa permettere di avere un passo forte domani in gara", ha concluso.