MotoGP | Bastianini in top 5: "Una volta sarebbe stata la normalità, ma dopo quello che ho vissuto dà gusto"

Il venerdì di Motegi della MotoGP ha regalato una bella sorpresa, particolarmente gradita agli appassionati italiani. Finalmente, infatti, abbiamo ritrovato nelle posizioni di vertice un Enea Bastianini che da diverse gare a questa parte faceva fatica ad essere competitivo in sella alla sua KTM, soprattutto quando era il momento di fare il time attack.

In Giappone invece la musica è cambiata, perché proprio all'ultimo giro della sessione pomeridiana il pilota del team Tech3 è riuscito a stampare un 1'43"160 che lo ha fatto risalire fino al quinto posto, a 349 millesimi dal nuovo record della pista messo a referto da Alex Marquez, ma soprattutto lo ha avvicinato parecchio all'altra RC16 di Pedro Acosta, il riferimento del marchio di Mattighofen, che lo precede in seconda posizione. Il bilancio di questa prima giornata in terra nipponica, dunque, è stato più che positivo.

"Sicuramente ci agevola un po'. Domani non bisogna lottare per la Q2 ed è già qualcosa. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, anche se al mettino le condizioni non erano il massimo. Al pomeriggio abbiamo avuto un po' di problemi con l'anteriore all'inizio, avevo un po' di vibrazioni, ma poi le abbiamo risolte", ha detto Bastianini ai giornalisti presenti a Motegi, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Di solito facciamo sempre tanta fatica quando rientriamo ai box e poi riusciamo in pista, invece qua è diverso, quindi credo che potremo fare bene domani. Ovviamente siamo tutti molto vicini, quindi conterà fare un buon giro per piazzarsi bene in griglia. Poi in gara sarà da vedere. Oggi ho lavorato bene con la soft, ma non è detto che riusciamo a farci la gara lunga", ha proseguito.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

In un'annata in cui l'ultima top 5 in gara risaliva alla Sprint di Austin, una giornata come quella di oggi è sicuramente un'iniezione di positività: "Dà gusto, soprattutto dopo un periodo come quello che ho vissuto. Una volta sarebbe stata la normalità, ma ad oggi lo devo apprezzare molto. E ringraziare tutto il mio staff, che ci sta credendo nonostante siano le nostre ultime gare insieme (il prossimo anno correrà con l'Aprilia Trackhouse, ndr). Ma come sto spingendo al 200% io, lo stanno facendo anche loro, e questo mi dà ancora più motivazione".

Quando poi gli è stato domandato cosa servirà domani per ottenere una buona posizione in griglia, "Bestia" ha replicato: "Sia strategia che fortuna, ci vuole un po' di tutto. E' una pista dove fai tanta differenza in frenata. Se riesci a frenare quei dieci metri più tardi, prendi un decimo qui e un decimo là. Però è anche un attimo andare lungo, soprattutto in curva 11. Mi è successo anche oggi, che sono andato un filo lungo e ho perso un decimo e mezzo rispetto a Pedro. L'importante sarà cercare di fare meno errori possibile pur spingendo forte. Insomma, trovare un bel compromesso".

Infine, come tanti altri colleghi, il riminese ha spiegato che l'unica insidia del nuovo asfalto, che offre un buon grip, è che si fatica a capire se sia bagnato o meno in caso di pioggia leggera: "Sembra che ci sarà il sole, quindi non dovrebbe essere un problema, ma in caso di quella pioggerellina è veramente difficile. Oggi sono entrato e non mi sembrava bagnato, invece l'ho persa una volta. Poi ho guardato la gomma di quello davanti e ho visto che era lucida, quindi ho capito, ma guardando l'asfalto non si capiva per niente", ha concluso.