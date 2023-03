F1 | Sainz: "Red Bull un passo avanti, ma saremo lì con gli altri"

Carica lettore audio

Per come si era messa ieri, con il 14° tempo di giornata, il bicchiere dovrebbe essere mezzo pieno per Carlos Sainz dopo aver concluso le qualifiche del Gran Premio del Bahrain al quarto posto. Effettivamente, di positivo c'è l'aver ritrovato il feeling con la sua Ferrari che aveva perso dopo i test, anche se lo spagnolo non ha nascosto anche un pizzico di delusione, sottolineando che dopo le prove della scorsa settimana si sarebbe aspettato anche qualcosina in più.

"Dopo i test speravo di poter fare qualcosa in più, ma ieri è stata una giornata così difficile che alla fine oggi stavo ancora ritrovando il feeling. Diciamo che per quanto ero indietro ieri, oggi sono arrivato ad un livello più decente, ma dopo i test mi sarei aspettato qualcosa in più", ha detto Sainz ai microfoni di Sky Sport F1 HD.

Riguardo alle aspettative per la gara di domani, il ferrarista sembra avere le idee molto chiare su quale sarà il fattore dominante, ovvero la gestione degli pneumatici. Probabilmente la SF-23 necessita di ancora un po' di lavoro su questo fronte, ma il figlio d'arte non vuole sentirne parlare di darsi subito per sconfitto.

Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Quello che farà la differenza domani sarà il degrado delle gomme. Questa è una pista complicata da questo punto di vista e sappiamo anche che non è uno dei nostri punti di forza. Ma siamo qui per correre, quindi ci proveremo in tutti i modi, anche con la strategia. L'Aston Martin sarà forte, ma spero che lo saremo anche noi e che ci possiamo riprendere".

Quella di Sakhir è una griglia di partenza che potremmo definire stimolante per Carlos, perché davanti a lui c'è la Rossa gemella di Charles Leclerc e subito dietro invece l'Aston Martin dell'amico Fernando Alonso. Realisticamente, sa che la battaglia sarà con loro, perché la Red Bull sembra avere qualcosa in più sulla concorrenza in ottica gara.

"E' divertente lottare con loro. La qualifica oggi è stata molto tirata, con otto macchine più o meno tutte allo stesso livello. Finire terzo e quarto vuol dire che la squadra ha fatto un bel lavoro. Sappiamo che in gara la Red Bull forse è un passo avanti, ma saremo lì con gli altri", ha concluso.