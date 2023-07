F1 | Hamilton: "La W14 continua ad essere difficile da guidare"

Il britannico ed il suo compagno di squadra George Russell hanno seguito un programma diverso da quello degli altri team nella prima giornata di prove, evitando di utilizzare le gomme morbide nella FP1.

Tuttavia, dopo aver optato per la mescola più morbida nel pomeriggio, nessuno dei due piloti ha fatto un grande passo avanti col tempo sul giro, il che li ha lasciati confusi su ciò che sta accadendo. Hamilton ha chiuso al 15° posto nella FP2, con Russell che lo ha preceduto di tre posizioni al 12° posto.

Parlando della sua giornata, Hamilton ha detto: "Stiamo lottando contro la stessa cosa per la maggior parte del tempo. È una macchina difficile da guidare".

"Non importa cosa facciamo per la messa a punto, continua a essere una macchina difficile da guidare. Sul giro singolo non ho avvertito alcun miglioramento tra le mescole, il che dimostra che c'è qualcosa che non va. Ci manca qualcosa".

"Nel long run non sembravano esserci problemi, quindi questo è almeno un aspetto positivo".

Hamilton ha detto che anche il ritmo del long run non è stato chiaro, perché ha percepito un aumento del ritmo verso la fine del suo stint.

"Non mi sono sentito particolarmente bene, se devo essere sincero. Ma deve essere stato peggio per gli altri, perché non erano così veloci o potenzialmente avevano più degrado".

"L'ultima parte del run ho iniziato ad essere più consistente, per qualche motivo. Potrebbe essere stato il vento, il bilanciamento o il fatto che mi stessi abituando al bilanciamento".

"Questo tracciato è davvero una questione di fare compromessi qua e là. C'è un bordo così sottile sul bilanciamento ed una finestra così grande. Si va da un estremo all'altroro, dalla frenata all'ingresso in curva, al centro curva, all'uscita di ogni curva. Quindi è una bella battaglia".

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Il suo compagno Russell ha detto che non c'è una spiegazione ovvia per quello che è successo, aggiungendo che servirà un'analisi più approfondita in vista della gara.

"Sicuramente non è stato il nostro miglior venerdì", ha detto. "Credo che domani le condizioni saranno diverse, ma dobbiamo cercare di capirne di più perché il ritmo e le FP1 sembravano ragionevolmente buone con la gomma media".

"Pensavamo di essere a buon punto se avessimo usato la morbida. Ma nelle FP2 non eravamo da nessuna parte. Quindi, dobbiamo solo cercare di capire perché".

Hamilton ha detto che la prestazione della Mercedes è stata ulteriormente offuscata dal fatto che sia lui che Russell sembravano pronti a cambiare assetto e a seguire quello dell'altro.

"Io e George ci stavamo parlando e non sapevamo come fare: entrambi pensavamo di andare nella direzione dell'assetto dell'altro. Cercheremo di lavorarci stasera e Mick farà un po' di lavoro al simulatore. Speriamo di trovare qualcosa per domani".