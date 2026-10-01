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Ford Racing tornerà nel WRC dal 2028. La nuova vettura sarà pronta nel 2029

Il marchio dell'ovale blu ha deciso di ritornare nel WRC a partire dal 2028 e lo farà affiancando gli ormai storici partner di M-Sport. La nuova vettura, però, esordirà l'anno successivo.

Giacomo Rauli Francesco Corghi
Pubblicato:
M-Sport Ford World Rally Team service park

M-Sport Ford World Rally Team service park

Foto di: M - Sport

Il WRC incassa finalmente una buona notizia, ma dovrà attendere fino al 2029. Ford Racing farà il suo ritorno ufficiale nel Mondiale Rally con un proprio team ufficiale a partire dal 2028, ma la vettura di nuova generazione sarà pronta ed esordirà l'anno successivo, nel 2029.

Il marchio dell'ovale sarà ancora affiancato da M-Sport, partner nei rally da oltre 30 anni. I due marchi lavoreranno assieme sin da subito e a partire dal 2028 vedremo Ford Racing correre nel Mondiale Rally in preparazione del 2029. 

Per quella stagione, Ford Racing e M-Sport realizzeranno una vettura totalmente inedita e sarà ispirata a uno dei prossimi modelli europei di vetture che il marchio statunitense immetterà nel mercato.

“Non c’è terreno che metta alla prova il carattere di un’auto Ford come il rally. Ed è proprio lì che fan e appassionati sentono davvero il brivido di un'auto che sfida l’impossibile”, ha dichiarato Jim Baumbick, Presidente di Ford Europa. “Vogliamo che la nostra prossima generazione di vetture porti avanti quello stesso spirito senza compromessi: vogliamo auto reattive, affidabili, e divertenti da guidare nella vita di tutti i giorni".

“Ford Racing ha una storia di 125 anni; ben 50 trascorsi a competere nel WRC: per noi è motivo di grande orgoglio. perché è proprio da questa esperienza che nascono auto in grado di emozionare, performanti e divertenti”, ha dichiarato Mark Rushbrook, Direttore Generale di Ford Racing. “Non vediamo l'ora di tornare in strada".

Il comunicato stampa con cui Ford Racing ha confermato il suo rientro nel WRC, sottolinea il grande rilancio del Mondiale Rally, con Cosmobilis e Park Square Capital che hanno recentemente acquisito i diritti commerciali del campionato. Inoltre, a partire dalla prossima stagione, ci sarà anche un nuovo regolamento tecnico che andrà a ridefinire le vetture di vertice del Mondiale.

Quando Ford ha presentato la nuova visione delle vetture in Europa, il marchio aveva promesso auto pensate per “strade perfettamente imperfette”.  “Le strade europee non perdonano: per questo la reattività e la tenuta di un’auto fanno davvero la differenza”, ha dichiarato Jim Baumbick. “Il WRC è la palestra ideale per il controllo e il coinvolgimento alla guida, e tutto quello che impariamo qui lo portiamo direttamente nella nostra prossima generazione di vetture".

L’annuncio di oggi rappresenta un momento significativo per il Campionato del Mondo Rally FIA", ha dichiarato Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA. “Con un nuovo promoter, più tre costruttori impegnati sui nuovi regolamenti tecnici, e ora Ford che conferma il proprio ritorno come costruttore ufficiale, il campionato si avvia verso una nuova era con uno slancio concreto".  

Sulayem ha aggiunto: “Ford è uno dei grandi nomi del motorsport, e il suo impegno a competere in quattro diversi Campionati del Mondo FIA dimostra quanto le corse rappresentino un autentico laboratorio per lo sviluppo dei nuovi modelli. Avendo avuto io stesso il privilegio di c orrere per questo marchio nel corso della mia carriera, dargli nuovamente il benvenuto nel WRC è per me un momento davvero speciale, e la conferma di un campionato in piena crescita".

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