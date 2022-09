F1 | Hamilton: "La Red Bull è praticamente imbattibile"

Carica lettore audio

Quando la Formula 1 si appresta ad affrontare la parte conclusiva della stagione 2022 la Mercedes è ancora a secco di vittorie.

Il team otto volte campione del mondo è riuscito a conquistare con Lewis Hamilton e George Russell tre secondi posti e 10 terzi posti ed attualmente è in lotta con la Ferrari per il secondo gradino della classifica Costruttori con soli 35 punti di ritardo dalla Scuderia.

Le possibilità per il team di Brackley di riuscire ad ottenere il primo successo stagionale, però, stanno diventando sempre più flebili e per Lewis Hamilton questa potrebbe essere la prima volta che chiude un campionato con zero vittorie.

"Dobbiamo essere realistici: la Red Bull è quasi imbattibile", ha detto il sette volte iridato al termine del GP d'Italia. "Ci vorrà un bel po' di impegno per battere quella macchina. Dal punto di vista delle prestazioni sono davanti a tutti”.

"Non li abbiamo raggiunti, non abbiamo aggiornamenti per superarli. Quindi ci vorrà un po' di fortuna per batterli, ma non è impossibile perché potenzialmente avremmo potuto batterli a Budapest”.

“Lui ( si riferisce a Max Verstappen ndr.) la maggior parte delle volte corre in testa in solitaria quindi non conosciamo il loro vero ritmo".

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Nel frattempo il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha dichiarato che la squadra non avrebbe potuto fare meglio del terzo e quinto posto ottenuti da Russell e Hamilton a Monza, vista anche la partenza di quest'ultimo dal fondo della griglia.

"Sì, è il miglior risultato possibile. Penso che sia stato abbastanza incoraggiante vedere che all'inizio della gara George è riuscito a resistere bene. La parte più frustrante è che non abbiamo una vettura in grado di lottare per le vittorie, e siamo piuttosto lontani. Questa è la realtà".

"Monza non è stata un granché per noi, ma spero che nelle prossime gare riusciremo a fare meglio e a lottare davvero con i migliori".

"Per quanto riguarda Lewis è stato bello vedere che, una volta uscito dal traffico, si è trovato a suo agio con la macchina. Ha condotto una gara perfetta e credo che sarebbe arrivato quinto in ogni caso, anche senza la safety car. Sono contento di questo”.

Nonostante la consapevolezza che a Monza il team abbia faticato, Wolff è ancora convinto che la Mercedes possa vincere una delle sei gare rimanenti.

"Penso che sarebbe fantastico se riuscissimo a vincere una gara per merito, senza penalità in griglia", ha detto l'austriaco.

"Se mi fosse stata fatta questa domanda dopo Spa avrei risposto che era impossibile, mentre Poi a Zandvoort abbiamo quasi vinto quella gara. Qui, invece, non è andata bene”.

"Penso che questo debba essere l'obiettivo. Non vogliamo finire la stagione senza vittorie, anche se tutte le attenzioni sono assolutamente rivolte al 2023. Sarebbe una bella cosa in una stagione difficile per tutta la nostra gente".

Per quanto riguarda la prossima gara a Singapore, ha detto: "Penso che il tracciato dovrebbe essere adatto alla nostra vettura, ma non l’asfalto sconnesso”.

"Le simulazioni dicono che dovrebbe essere una delle nostre piste migliori. Ma sto cercando di rimanere prudente con qualsiasi previsione".