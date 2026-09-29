WEC | Due contatti con la Ferrari e rabbia BMW al Fuji: "Ora siamo in una situazione di m***a"

La BMW ha visto complicarsi notevolmente la rincorsa al titolo piloti della #20 al termine della 6h del Fuji, dove tre incidenti - di cui due con la Ferrari #51 - l'hanno relegata nelle retrovie.

Robin Frijns e René Rast hanno preso il via alla tappa giapponese del FIA WEC da leader in classifica piloti, ma il 13° posto finale ha fatto scendere terza la coppia nel Mondiale.

La M Hybrid V8 si è trovata in difficoltà quando le qualifiche sono state annullate a causa della forte pioggia, con la griglia di partenza determinata dai tempi più veloci delle prove libere, dove la BMW non aveva completato nemmeno un giro veloce a basso carico di carburante.

Rast ha completato un’epica prima frazione partendo dalla 17ª e ultima posizione in griglia, risalendo in Top10, per poi scivolare nuovamente al 12° posto a causa di una Virtual Ssafety Car chiamata in un momento sbagliato.

Alla ripartenza si sono susseguiti ulteriori colpi di scena, con la Lexus-ASP di Clemens Schmid che ha mandato in testacoda il tedesco in curva 11. Mentre Rast tentava di recuperare posizioni, è rimasto coinvolto in una collisione con la Ferrari #51 di James Calado, che ha causato alla BMW una foratura e la rottura dell’alettone posteriore.

Qualsiasi speranza di rimonta è poi svanita a causa di un altro contatto con la medesima 499P; in questo caso, Van Der Linde è rimasto incastrato tra Alessandro Pier Guidi e la Porsche-Manthey #92 di TImur Boguslavskiy.

I commissari hanno penalizzato Schmid e Pier Guidi per i rispettivi contatti con la BMW, mentre quello con Calado è stato giudicato incidente di gara a causa del coinvolgimento di una McLaren LMGT3.

Il responsabile del reparto corse della BMW , Andreas Roos, ha ammesso la propria delusione per come la gara della #20 sia stata compromessa da fattori al di fuori del controllo della squadra o dei piloti.

“Per la #20, purtroppo, mi dispiace molto perché sono stati coinvolti in un incidente due volte - ha dichiarato Roos ai media, tra cui Motorsport.com - Non è stata colpa dei piloti, ma una volta abbiamo dovuto riparare l'auto e due volte abbiamo avuto una foratura".

“Alla fine non avevano alcuna possibilità. Abbiamo anche cercato di mantenere la vettura in gara e magari di riportarla nel giro di testa, ma avremmo avuto bisogno di un’altra Safety Car e allora forse saremmo riusciti a tornare in gioco, ma è andata così.”

Roos si è trattenuto dal dare la colpa direttamente ai rivali della BMW, ma ha ammesso che l’impatto degli incidenti è stato difficile da accettare.

“Non è stata sicuramente colpa dei nostri ragazzi. Alla fine, si tratta di gare serrate, può succedere. Ma, di sicuro, quando sei tu a farne le spese alla fine, con una foratura o con il retrotreno da riparare, perdendo così un giro e la posizione, non puoi certo esserne felice".

“Ma si vede quanto siano dure e impegnative queste gare. Per stare nelle prime posizioni, serve una gara pulita. Questo non l’abbiamo avuto con la #20, ma direi che non è stata proprio colpa nostra".

Il ritmo iniziale di Rast e il risparmio di carburante nel primo stint hanno lasciato intendere che la BMW #20 avesse il ritmo per lottare nelle prime posizioni. Tuttavia, dopo i guai di inizio gara nella seconda ora, non è mai sembrata in grado di tornare almeno nella zona punti.

“Stavamo cercando con tutte le nostre forze di recuperare il giro perso, quindi si finiscono per perseguire obiettivi strategici molto aggressivi, nel senso di risparmiare molto carburante o di fare qualcosa al di fuori della strategia”, ha spiegato Frijns.

“Quindi, è piuttosto difficile dire come andasse la vettura perché non ci stavamo concentrando in particolare sul ritmo. Ciononostante, penso che tutto funzionasse piuttosto bene, senza problemi. Credo che la nostra gara sia stata impeccabile. Considerando dove è arrivata l’altra vettura della scuderia, che ovviamente è salita sul podio forse con un po’ di fortuna, penso che avremmo potuto essere anche noi lassù.”

Al Fuji la BMW #20 non ha conquistato punti per la seconda gara consecutiva: Rast e Frijns scendono a -24 punti dalla Toyota #8 vincitrice della gara, guidata da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. La Toyota #7 ha ora 4 punti di vantaggio sulla BMW #20, essendo salita seconda in classifica.

Alla domanda sui punti che lui e Rast hanno perso rispetto ai due equipaggi Toyota, Frijns ha detto: "È una merda, ma non possiamo farci nulla. Mancano ancora due gare, ci sono 50 punti in palio. Noi siamo indietro di 24 punti e la Toyota è una squadra sempre competitiva ovunque andiamo. Quindi sarà un compito difficile. Ma cercheremo di trarne il meglio".