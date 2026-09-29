MotoGP | KTM, Beirer ammette: il problema al motore "ci ha quasi uccisi"

Per KTM, la stagione MotoGP 2026 è iniziata con una prospettiva diversa dal solito. Dopo le turbolenze finanziarie nell'azienda, doveva tornare una maggiore normalità. Le attività nel motorsport erano assicurate, mentre si lavorava ad un nuovo inizio sotto la nuova proprietà.

Il responsabile del motorsport, Pit Beirer, descrive retrospettivamente questa fase come un periodo di sopravvivenza: "Per noi si trattava di rimettere in piedi l'azienda e assicurarci di poter continuare a restare nel motorsport come abbiamo fatto finora".

Allo stesso tempo, si era dovuto costruire fiducia nella nuova struttura proprietaria. La questione del futuro dell'impegno in MotoGP, però, non era più in discussione.

Proprio per questo, la crisi successiva ha colpito KTM in modo particolarmente duro. "Quest'anno pensavo che saremmo tornati alla normalità. Poi questo problema al motore ci ha quasi uccisi", dice Beirer riferendosi ai ripetuti guasti tecnici nel corso della stagione.

Tre rotture del motore in pochissimo tempo

Il punto di svolta decisivo è arrivato al Gran Premio d'Italia al Mugello. Lì l'entità dei problemi per KTM è diventata evidente. "Al mattino abbiamo rotto un motore", racconta Beirer. Inizialmente si era ancora pensato che una rottura del motore potesse capitare su un propulsore MotoGP ad alto regime. Ma poi si sono rotti altri due motori.

"E quello è stato il momento in cui non sai più che cosa stia effettivamente succedendo", ammette l'austriaco. In totale, secondo Beirer, KTM ha perso sette motori.

Pedro Acosta se l'è cavata in modo relativamente più indolore rispetto a Brad Binder: "Con Pedro in realtà abbiamo avuto un po' più di fortuna che con Brad. Credo che con Pedro alla fine ne abbiamo perso solo uno".

In questo contesto torna particolarmente alla mente il guasto della RC16 di Acosta al Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Quando il pilota KTM ha perso improvvisamente potenza, Alex Marquez lo ha tamponato, innescando una carambola spaventosa. Cosa che ha comportato l'interruzione della gara.

Beirer chiarisce però che quell'incidente non è stato causato dal difetto meccanico del motore identificato in seguito. "No, no", sottolinea il 53enne.

Una dura battaglia per l'apertura dei motori

Il vero problema per KTM non risiedeva solo nelle rotture dei motori in sé, ma soprattutto nel fatto che gli ingegneri inizialmente non avevano la possibilità di aprire semplicemente il propulsore ed analizzarlo in modo sistematico. Infatti anche per la Casa di Mattighofen nella stagione 2026 continuava a valere il cosiddetto "Engine Freeze".

Ducati, Aprilia e KTM dovevano correre con la specifica motore omologata della stagione 2025. I propulsori erano sigillati ed in linea di principio non potevano essere modificati. Sono possibili eccezioni, per motivi di sicurezza o affidabilità, purché non ne derivi un aumento delle prestazioni.

Secondo Beirer, proprio questa situazione ha reso la ricerca del guasto particolarmente difficile. "Per me, oltre agli altri nostri problemi a casa, è stato il periodo peggiore dell'intero progetto MotoGP", dice il responsabile motorsport della KTM. Si era "perso completamente il controllo" ed inizialmente non si poteva reagire.

"I motori erano sigillati e, dopo l'omologazione dello scorso anno, era lo stesso motore di quest'anno. Non puoi nemmeno toccare un singolo pezzo".

Normalmente, spiega Beirer, una singola rottura del motore non è ancora motivo di panico. Su un motore da corsa ad alto regime una cosa del genere può succedere. "Un motore si rompe e pensi: 'Okay, può succedere.' A volte succede a tutti noi. Quindi non vai nel panico". Ma se si ferma un altro motore e poi cede anche un propulsore di ricambio, la situazione cambia.

"Non lo capisci e non sai da dove cominciare", descrive la situazione Beirer. "Di solito, nel set-up si può fare un passo indietro se una modifica ha causato problemi. Ma qui non c'era nessun passo indietro".

Un componente di un fornitore esterno come causa

KTM ha quindi iniziato a richiamare motori più vecchi con già un elevato chilometraggio. Proprio il loro chilometraggio ha fornito un indizio importante: questi propulsori non avevano il problema in questione, perché questo si manifestava in modo evidente molto presto. "Sapevamo quindi che questi motori non potevano averlo", dice Beirer.

"Doveva trattarsi di qualcosa come vetro o cristallo, perché accadeva dopo circa 50-100 chilometri. Era chiaro che lì qualcosa non era normale", spiega ancora.

Alla fine KTM è riuscita a ricondurre la causa ad un componente difettoso di un fornitore esterno. Beirer aveva già parlato pubblicamente al Sachsenring di un problema con un pezzo acquistato. In seguito, il difetto è stato descritto come un problema di qualità di un componente sottoposto a forti sollecitazioni.

Ma con questo il problema non era ancora risolto. Perché ora KTM doveva innanzitutto convincere gli altri costruttori che i motori dovevano davvero essere aperti per motivi di sicurezza ed affidabilità.

Beirer comprende lo scetticismo della concorrenza

Inizialmente non tutti i costruttori hanno approvato la richiesta. Beirer mostra esplicitamente comprensione per questo. "Non mi ha sorpreso che la prima volta non abbiamo ricevuto un sì da tutti. È del tutto normale", sottolinea il responsabile motorsport della KTM.

Il motivo è evidente: un concorrente che, durante un blocco dello sviluppo, chiede il permesso di aprire motori sigillati deve dimostrare che così viene effettivamente risolto solo un problema e non viene creato alcun vantaggio competitivo. A metà luglio, inizialmente solo Aprilia aveva segnalato il proprio sostegno.

"Naturalmente sei diffidente quando qualcuno dice di voler aprire i motori", spiega Beirer. "Allora ti chiedi: 'Che cosa vogliono fare lì?'". Per questo KTM ha dovuto fornire numerose informazioni. Secondo il racconto di Beirer, tra queste c'erano dati dei fornitori, numeri di serie e di lotto, nonché radiografie.

"Abbiamo dovuto raccogliere cose che normalmente nessuno chiede", dice Beirer. In parte le informazioni hanno dovuto essere reperite prima presso il fornitore, a cui si sono aggiunti i fusi orari a creare ritardi. "Era un tema caldo".

Ma per Beirer il controllo critico da parte della concorrenza non è stato motivo di irritazione. "Per me andava benissimo. Non c'è stata una sola domanda stupida", sottolinea.

Via libera alla riparazione durante la pausa estiva

Dopo diversi colloqui, KTM ha infine ricevuto l'autorizzazione ad aprire i motori. "Tra il Sachsenring e Silverstone (durante la pausa estiva) abbiamo ricevuto il via libera da tutti i costruttori", riferisce l'austriaco.

Secondo KTM, anche l'IRTA è stata coinvolta nel processo e ha osservato i lavori. Beirer sottolinea espressamente il sostegno all'interno dell'associazione dei costruttori: "Sono davvero grato. E questo è forse il posto migliore per dire grazie anche a tutti i costruttori, perché alla fine ci hanno dato il via libera".

Il consenso non è arrivato subito e nemmeno contemporaneamente da tutte le parti coinvolte. Alla fine, però, il gruppo si è accordato sull'autorizzazione, così KTM ha potuto aprire i motori sigillati e sostituire il componente difettoso.

KTM per un periodo con un netto deficit di prestazioni

Fino ad allora, KTM ha dovuto lavorare temporaneamente con una potenza motore limitata. Una semplice riduzione del regime, però, non avrebbe risolto il problema di fondo, spiega Beirer: "No, il problema era troppo grande, quindi abbiamo dovuto effettivamente passare a questi motori più vecchi. Era più efficace".

Le conseguenze erano comunque visibili in pista. Già al Mugello, la carenza di potenza motore di KTM è apparsa particolarmente evidente. In seguito piloti ed osservatori hanno parlato delle prestazioni limitate sui rettilinei.

Auch Acosta wurde vor der Sommerpause Opfer mehrerer technischer Ausfälle Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Per i piloti, a complicare le cose si è aggiunto il fatto che non tutti i problemi tecnici risalivano alla stessa causa. Oltre alle difficoltà meccaniche, si sono verificati anche problemi di elettronica e sensori. Beirer cita un insolito errore della ECU.

La centralina si sarebbe spenta brevemente, per poi tornare a funzionare. "Nessun segnale per un attimo, e poi torni ai box e la moto funziona di nuovo".

Nell'analisi di questo problema KTM ha ricevuto il supporto di Magneti Marelli. Beirer chiarisce così che i problemi del 2026 non possono essere ridotti esclusivamente al difetto di produzione scoperto in seguito.

Sette motori aperti e revisionati

Dopo l'autorizzazione, KTM ha potuto agire durante la pausa estiva. In totale sono stati aperti sette motori nel centro motori KTM di Munderfing. I componenti identificati come problematici sono stati sostituiti, poi i propulsori sono stati nuovamente sigillati e reinseriti nel pool motori.

Con questo si è conclusa almeno la fase in cui KTM, di fronte ad un problema noto, non poteva praticamente intervenire. Per la pianificazione del resto della stagione, la perdita di diversi motori è comunque rimasta un peso per il costruttore. Binder, per esempio, a fine agosto aveva già perso tre motori del suo contingente. Anche gli altri piloti KTM devono fare i conti con una riserva ridotta.

Tuttavia, dopo la riparazione dei motori interessati, Beirer vede segnali di una ripresa sportiva. Soprattutto Acosta ha fatto un passo avanti. "Sono stato molto contento che Pedro ad Aragon abbia effettivamente ritrovato la sua forma, forse da dove ci eravamo fermati a Barcellona".

Perché fino a Barcellona, dal suo punto di vista, c'era molta speranza. "Ci stavamo avvicinando sempre di più, e poi è successa tutta questa storia", dice Beirer. "Spero che da ora in poi potremo tornare a uno scenario normale".

I risultati, almeno dal lato di Acosta, parlano comunque da soli: da Aragon lo spagnolo è sempre salito sul podio. A Spielberg ha recentemente festeggiato una prima vittoria.