Video | F1 / Pirelli: l'arte di trasmettere passione

F1 | GP d'Italia: non è bastato lo show, servono anche i servizi

Monza ha festeggiato il centenario della sua storia e nel weekend in cui ha registrato il record di spettatori ha messo in luce anche le molte crepe nell'organizzazione dell'evento. Per comprare panini e bevande non si poteva pagare con i soldi, ma era necessario dotarsi di token. Peccato che molti siano rimasti senza mangiare o bere, ma sia anche tornati a casa con i gettoni che non sono stati convertiti in euro.