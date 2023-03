F1 | Ferrari: i bracci anteriori convogliano l'aria al bypass duct

Carica lettore audio

Il bypass duct è stata una scelta di progetto che i tecnici della Ferrari hanno scelto di fare quando hanno lanciato i concetti della SF-23. L’immagine di Giorgio Piola colta in Bahrain ci mostra la sospensione anteriore che è stata abbassata rispetto a quella della F1-75: tanto il triangolo inferiore che quello superiore sono stati abbassati, scegliendo una linea di sviluppo che va nella direzione opposta di altre squadre, tipo Red Bull, che hanno cercato di mantenere i bracci in alto.

Enrico Cardile, direttore tecnico Ferrari Photo by: Ferrari

“Il comparto sospensione è stato completamente ridisegnato – ha spiegato Enrico Cardile, il direttore tecnico della Scuderia -, da una parte per assecondare gli aerodinamici a ottenere i risultati che ci eravamo fissati, per cui si sono adattate le geometrie della vettura alle nuove strutture di flusso che si sono generate con i nuovi regolamenti, senza trascurare la possibilità di aumentare le capacità di regolazione in pista della vettura”.

Cardile ha spiegato la diversa collocazione dei due triangoli anteriori: “Siamo passati da una configurazione con track road alto ad una configurazione con track road basso”.

Ferrari SF-23: si noti l'andamento della scocca per abbassare l'attacco della sospensione

E sotto alla scocca abbiamo visto comparire una piccola chiglia in carbonio come attacco del braccio posteriore del triangolo inferiore. La fotografia, inoltre ci permette di osservare che anche l’elemento superiore è sceso significativamente e non solo per migliorare l’effetto anti-dive quando la rossa è in frenata.

Ferrari SF-23, dettaglio del bypass duct Photo by: Giorgio Piola

Come Cardile ha tenuto a sottolineare, infatti, gli aspetti meccanici che permettono un set-up più adatto ai nuovi pneumatici anteriori Pirelli si aggiungono altri due fattori interessanti: si sono anche abbassati leggermente i pesi a vantaggio di un migliore baricentro, ma, soprattutto, i bracci opportunamente sagomati con le cover sono dei veri e propri convogliatori di flusso che hanno il compito di laminare l’aria in un preciso punto della vettura.

Agli occhi più attenti non può sfuggire come il triangolo superiore sia allineato alla parte superiore del bypass duct, mentre quello inferiore lavora per indirizzare il flusso nei canali Venturi. Lo staff di Diego Tondi, capo degli aerodinamici, ha lavorato in stretta sinergia con i telaisti per sfruttare ogni margine di sviluppo.

Ferrari F399: la sospensione anteriore con l'attacco mono-chiglia dell'epoca Photo by: Giorgio Piola

Con i musi bassi di questa generazione di monoposto, sono stati vietati i nasi molto alti di un tempo per ragioni di sicurezza (il timore era che con un contatto nella parte laterale della scocca ci potesse essere una vulnerabilità del pilota), ma ritorna un concetto di “chiglia” che era stato estremizzato da molte squadre e dalla Ferrari in particolare dal 1997 con la F310B per una decina di anni.

Dal mono-chiglia della Ferrari si era arrivati alla doppia chiglia dell’Arrows con delle esasperazioni di natura aerodinamica molto forti.