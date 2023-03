F1 | Aston Martin conferma: Stroll correrà al GP del Bahrain

Carica lettore audio

Lance Stroll ci sarà. Aston Martin Racing ha annunciato questa mattina la regolare presenza del suo pilota titolare al volante della AMR23 nel primo fine settimana di gara che scatterà domani a Sakhir, sede del Gran Premio del Bahrain.

Stroll era stato protagonista di un incidente sfortunato mentre era intento ad allenarsi in bicicletta mentre si trovava in Spagna, a poche ore dal via del primo e unico test pre-stagionale previsto proprio a Sakhir.

A quel punto, considerando la frattura di un polso, Aston Martin era stata costretta ad affidarsi a Felipe Drugovich - oltre a Fernando Alonso - per la contemporanea assenza del ben più esperto Stoffel Vandoorne, impegnato a correre in Formula E.

Il team ha fatto sapere che Stroll sarà regolarmente al suo posto tramite un breve comunicato stampa apparso in mattinata che ha confermato quanto Motorsport.com vi aveva già anticipato nella giornata di ieri.

Il comunicato, contenente solo le parole del canadese, recita così: "È stato frustrante non essere presente in Bahrain per i test pre-stagionali e mi è dispiaciuto perdere i tre giorni di prove. Tuttavia, visto l'infortunio al polso, io e la squadra abbiamo ritenuto che fosse meglio concentrarsi sul recupero, in modo da essere pronti per questo fine settimana e per la lunga stagione che ci attende".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

"È stato uno sfortunato incidente - sono caduto dalla moto quando il mio pneumatico ha preso una buca nel terreno - ma fortunatamente il danno non era significativo e un piccolo intervento chirurgico al polso destro ha risolto il problema molto rapidamente. Da allora, ho lavorato duramente con il mio team per assicurarmi di essere pienamente in forma per gareggiare questo fine settimana.

"Vorrei ringraziare la comunità della F1 per il loro sostegno e la loro riservatezza, così come il team che ha aiutato il mio recupero. Ora sono pronto a concentrarmi sulle gare di questo fine settimana, che non vedo l'ora di affrontare".

Aston Martin ha poi sottolineato come sia Drugovich che Vandoorne saranno a disposizione del team in quanto terzi piloti sia della squadra di Silverstone che della McLaren. Dunque se Stroll dovesse accusare altri problemi tali da spingerlo a desistere, sarà prontamente sostituito da uno dei due.