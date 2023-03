F1 | Aston Martin: Stroll va in Bahrain, venerdì atteso in FP1

Carica lettore audio

Lance Stroll è atteso domani nel paddock di Sakhir. L’Aston Martin comunicherà domani chi sarà in pista venerdì, ma secondo informazioni raccolte da Motorsport.com dovrebbe essere Stroll a scendere in pista nella sessione FP1.

Il pilota candese ha disertato i test disputati la scorsa settimana in Bahrain per problemi fisici che la squadra non ha specificato e solo successivamente si è appreso che Stroll è stato operato in una clinica di Barcellona in seguito alla frattura di un polso.

Un trauma causato da una caduta in mountain bike durante una sessione di allenamento nei pressi di Malaga, che ha richiesto un primo check presso lo Xanit Hospital di Benalmadena, e il successivo ricovero presso la Clinica Dexeus di Barcellona, dove è stato operato dal dottor Xavier Mir, conosciuto per aver assistito molti piloti in MotoGP.

Felipe Drugovich, Aston Martin AMR23 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

L’assenza di Stroll nei test di Sakhir ha offerto la possibilità di scendere in pista a Felipe Drugovic, terzo pilota della squadra, che ha completato due sessioni.

Per Stroll sarà però necessario superare i check medici della FIA e, se arriverà l’okay da parte della Federazione Internazionale, potrà scendere in pista. Drugovic resta comunque pre-allertato, nel caso Stroll non dovesse passare le verifiche FIA o se accuserà dolori al termine della prima sessione di prove libere, sarà lui a salire in macchina per il resto del weekend affiancando Fernando Alonso.