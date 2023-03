F1 | Aston con il SUV più veloce del mondo come nuova auto medica

Carica lettore audio

Il DBX707 sostituisce il modello originale DBX, utilizzato per le stagioni 2021 e 2022, e rappresenta un significativo miglioramento delle prestazioni, con evidenti vantaggi in termini di tempi di risposta e capacità dell'equipaggio di raggiungere la scena di un incidente.

Aston Martin condivide con Mercedes l'accordo di fornitura di auto mediche e di sicurezza della FIA. In precedenza, la scelta del marchio da utilizzare su quale pista era determinata in gran parte da considerazioni commerciali e di marketing, ma quest'anno la logistica avrà un ruolo più importante nella ripartizione del programma per motivi di sostenibilità e di costi di trasporto.

Nelle ultime due stagioni non è stato un segreto che la DBX originale non fosse veloce su un circuito come la sua equivalente Mercedes - attualmente il modello AMG GT 63 S 4MATIC+ - ma ora le cose sono cambiate.

Lanciata l'anno scorso sul mercato dei SUV di lusso, che è molto combattuto, la DBX707 standard è ufficialmente in grado di andare da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi, rispetto ai 3,9 secondi del modello precedente.

La sua velocità massima è di 193 miglia orarie, che la pone davanti a rivali della sua categoria come la Lamborghini Urus Performante, la Ferrari Purosangue, la Bentley Bentayga e la Maserati Levante Trofeo, e le permette di essere conosciuta come il SUV più veloce del mondo.

Il nuovo modello è spinto a questa velocità da una versione da 697 CV del motore V8 da 4 litri di origine AMG, rispetto ai 542 CV della versione originale e ai 649 CV dell'equivalente auto medica Mercedes.

Sviluppato da Aston, il motore potenziato presenta, tra le numerose modifiche, un software rivisto, nuovi turbocompressori e un nuovo sistema di induzione.

Esternamente la DBX707 presenta uno spoiler rivisto e un nuovo diffusore aggressivo nella parte posteriore. La vettura presenta più parti in carbonio rispetto al modello precedente, compreso l'albero di trasmissione.

La versione per auto mediche è stata sviluppata con l'aiuto del pilota e collaudatore di Aston Martin, Darren Turner, e del pilota di auto mediche FIA di lunga data Alan Van Der Merwe. Quest'ultimo ha contribuito alla messa a punto della vettura in Bahrain la scorsa settimana.

Sostanzialmente è uguale al modello stradale standard, a parte qualche ritocco alle sospensioni, uno scarico diverso e l'aggiunta delle ovvie modifiche necessarie per il lavoro, come i sedili e le cinture, una cellula di sicurezza, una barra luminosa sul tetto e attrezzature di sicurezza nel bagagliaio come gli estintori.

Come da prassi, Aston Martin ha fornito due auto mediche alla FIA, con una di riserva. Le auto di sicurezza utilizzate a rotazione sono tre e due sono presenti a ogni evento.

"La DBX707 è la vettura perfetta per il ruolo critico di auto medica ufficiale della FIA per la F1", ha dichiarato Roberto Fedeli, Chief Technical Officer di Aston Martin. "Offre le prestazioni e la grinta necessarie per i più grandi circuiti di gara del mondo, oltre alla flessibilità e allo spazio richiesti dai funzionari e dai medici di questo sport".

"Con gli occhi del mondo puntati sui nostri prodotti, c'è pressione per le prestazioni, ma questa intensità ci spinge a migliorare costantemente. Vedere le nostre auto utilizzate in veste ufficiale in eventi così prestigiosi è qualcosa di cui tutti in Aston Martin sono molto orgogliosi".