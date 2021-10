F1 | Austin, Libere 3: Perez si conferma, poi spunta la Ferrari

Carlos Sainz si è infilato con un giro perfetto fra le due Red Bull. Lo spagnolo ha portato la Ferrari al secondo posto alla conclusione della terza sessione di prove libere del GP degli Stati Uniti un po' a sorpresa. La SF21 ha montato la power unit 4 con il nuovo ibrido, mentre ieri la rossa usava un vecchio motore di rotazione e la differenza si è vista.

Se Sergio Perez si è confermato il più veloce con la RB16B con un 1'34"701, va segnalato che tanto Max Verstappen che Lewis Hamilton si sono visti cancellare la rispettiva prestazione che li avrebbe portati in vetta alla lista dei tempi. L'olandese è andato largo alla curva 19, mentre l'inglese ha pagato dazio alla curva 9. E così alla resa dei conti a dettare il passo è la Red Bull del messicano inseguito a 104 millesimi dalla Ferrari di Sainz.

Lo spagnolo fa sognare i tifosi del Cavallino che sperano in una SF21 competitiva anche in Texas, confermando le simulazioni che davano la Rossa non in difficoltà ad Austin. In realtà è andato bene solo il madrileno perché Charles Leclerc ha pasticciato molto con un retrotreno troppo leggero che non gli ha dato fiducia. Il monegasco non ha trovato un giro pulito e ha concluso nono dopo aver chiesto una modifica di set up.

Max Verstappen con 1'34"912 precede di 33 millesimi la McLaren di Lando Norris: l'olandese non sembra preoccupato al terzo posto, anche se la squadra di Milton Keynes ha dovuto sostituire l'ala posteriore della RB16B perché si è crepato un supporto sui maledetti dossi.

L'alta temperatura (29 gradi di aria e 36 di asfalto) e il vento in coda nello snake hanno reso ancora più difficili le condizioni di un turno che sta mettendo in mostra un'usura di gomme maggiore del previsto e i tempi non sono scesi secondo l'aspettativa della gommatura sulla pista.

Le Mercedes sono solo quinta e sesta, con Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton dopo il fallo che gli è costato il tempo migliore. L'epta campione non ha ancora usato la mappa per la qualifica. Daniel Ricciardo è buon settimo e ha messo il muso della McLaren davanti all'AlphaTauri di Pierre Gasly.

Di Leclerc in difficoltà abbiamo detto, mentre la top 10 è completata da Esteban Ocon, mentre l'altro pilota Alpine, Fernando Alonso è solo 17esimo. Lo spagnolo ha montato il quarto motore Renault per cui anche lui dovrà partire dal fondo della griglia domani.

Sebastian Vettel questa volta ha preceduto Lance Stroll: il tedesco è 11esimo, mentre il canadese non ha trovato il set up giusto ed è solo 16esimo con l'Aston Martin. Brilla George Russel 12esimo con la Williams, seguito a 4 centesimi da Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, mentre Nicholas Latifi con la seconda FW43B precede la C41 di Antonio Giovinazzi.

Yuki Tsunoda non brilla con l'AlphaTauri: il giapponese è davanti solo alle due Haas du Mick Schumacher e Nikita Mazepin.