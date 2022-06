Topic F.1 analisi tecnica di Giorgio Piola

F1 | Alpine: bocche dei radiatori dimezzate per la A522 La squadra di Enstone non si è arresa all'idea di essere sesta nel mondiale Costruttori: a Baku fa debuttare la nuova configurazione delle bocche dei radiatori. Le pance mostrano delle prese d'aria dimezzate per il raffreddamento dei radiatori della power unit Renault. C'è anche un'ala posteriore molto scarica alla ricerca della velocità massima sul lungo rettilineo di oltre 2 km.