F1 | Steiner su Mick: "Non può continuare così e lo sa"

Carica lettore audio

Haas F1 è stata protagonista di un avvio di stagione inaspettato. Dopo anni di buio tecnico, la VF-22 si è rivelata un'ottima monoposto, tanto da permettere a Kevin Magnussen di portare a casa diversi punti già nelle prime gare della stagione 2022.

In casa del team americano, però, c'è un caso Mick Schumacher. Il pilota tedesco è stato autore di diversi incidenti di portata considerevole, l'ultimo di questi a Monaco, in cui ha arrecato danni considerevoli alla propria monoposto.

Con l'introduzione del Budget Cap avvenuta proprio in questa stagione, la situazione in casa Haas non è ancora preoccupante, ma certo non florida. Non è un caso che questo pomeriggio Guenther Steiner - team principal Haas F1 - sia stato molto diretto nelle sue risposte legate a domande fatte sugli incidenti fatti da Schumacher in questo avvio di stagione.

"Non è possibile continuare in questo modo e Mick lo sa", ha subito detto Steiner senza usare giri di parole. "Voglio dire, prima o poi finirà ancora a muro. Sicuramente non è salutare. Mick vuole fare punti, ma se ti schianti non li fai, si sa. Quindi credo che ci siano molte cose in ballo, non c'è una risposta semplice. Quando ho detto che dobbiamo vedere come andare avanti, intendo dire che ci sono molte cose da risolvere".

"Dopo Monaco abbiamo avuto una discussione, perché a un certo punto finiremo i pezzi e non potremo continuare a produrli. E di nuovo, anche se si potessero spendere più soldi, non riusciremmo fisicamente a farlo. Quindi dobbiamo assicurarci che non succeda nulla".

L'auto di Mick Schumacher, Haas VF-22 dopo l'incidente Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Non devo dire a Mick di non andare a sbattere. Lu ilo sa bene. Se lo facessi farei pressione ulteriore e non lo faccio mai Perché loro sanno cosa devono fare. Quessto è uno sport molto competitivo. E' facile oltrepassare un po' il limite e fare un grosso danno, soprattutto su circuiti come Baku, Monaco, Jeddah, Montreal, Singapore. Non dico certe cose perché poi potrei ottenere una controreazione".

Arrivati all'ottava gara di 22 previste in questa stagione, per Steiner risulta ancora impossibile capire dove il team dovrà risparmiare per ovviare al budget investito per mettere una pezza al materiale frantumato negli incidenti di Schumacher.

"Non possiamo quantificare i danni fatti pensando a quanti aggiornamenti mancati ci costerà. Non si fa in questo modo. Dovremo solo cercare di risparmiare da qualche altra parte. A ogni incidente non si toglie budget forzatamente alle novità. E' un mix di tutto, non è così semplice".

"Siamo ancora all'inizio della stagione, quindi possiamo sperare di poter risparmiare da qualche altra parte proprio perché abbiamo fatto poche gare. Ma se si continua così si esaurirà il tempo e il denaro per risparmiare".