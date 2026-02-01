F1 | Il toccante video Lego con Mick Schumacher per la Ferrari F2004: "Papà Michael domava quella bestia"

Dopo i primi annunci, da qualche giorno la Lego ha ufficialmente messo in vendita la Ferrari F2004 di Michael Schumacher della linea Icons.

Gli appassionati di Formula 1, Cavallino Rampante e dei mitici mattoncini danesi avranno ora l'opportunità di acquistare dall'1 marzo 2026 (al prezzo confermato di €89,99 come era stato anticipato dalle voci delle passate settimane) una delle monoposto più vincenti della storia di Maranello e del circus.

Per l'occasione, oltre alle foto illustrative dei dettagli e alla descrizione completa del modello #11375 composto da 735 pezzi che misura 7cm di altezza, 32cm di lunghezza e 13cm di larghezza, con tanto di targhetta espositiva e figurino di Michael sul podio afferrando la coppa, la Lego ha pubblicato anche un suggestivo video promozionale con la voce del figlio del kaiser, Mick.

Nelle immagini, la rossa con cui Michael conquistò il suo settimo ed ultimo Mondiale di F1, gira su un foglio bianco e i segni lasciati dalle gomme creano le figure stilizzate del Cavallino Rampante ferrarista e dello stesso Schumacher, immortalato nel suo celebre salto sul podio che effettuava ad ogni vittoria.

In sottofondo, Mick - nato nel marzo 1999 e quindi ancora bambino all'epoca di quei trionfi - apre il cuore e la mente ricordando le gesta di papà Michael a bordo della sua (nel vero senso del termine) vettura.

"I primi ricordi di mio papà che corre, sono di lui che vinceva con una Ferrari. Mio papà e quella macchina, lavoravano insieme cercando di raggiungere la perfezione al 100%. Il motore V10, la nuova sospensione posteriore e l'aerodinamica raffinata: era una bestia, ma mio papà poteva domarla"

"Diventò una cosa sola con la macchina. gli dava fiducia per spingerla al limite senza oltrepassarlo. E ora, anche io sono un pilota, capisco quanto sia raro trovare la giusta combinazione tra istinto e ingegneria con il potere di lasciare un segno nella storia".

LEGO ICONS FERRARI F2004 - La descrizione

Celebra l’era d’oro della Formula 1 con il modellino Ferrari F2004 e Michael Schumacher Lego Icons (#11375), un tributo leggendario al Campione tedesco e alla sua monoposto più iconica. Crea una replica in scala della leggendaria auto da corsa che, con Michael Schumacher al volante, dominò la stagione delle corse del 2004.

Il modello Ferrari è dotato di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati e un dettagliato motore V10, più un espositore con dettagli del veicolo e statistiche. La minifigure di Michael Schumacher è dotata di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio con immagine stampata e citazione del sette volte campione del mondo.

Questo modello da esposizione premium è un accattivante pezzo da esposizione e un fantastico regalo di Natale o di compleanno per gli appassionati delle corse di F1 e i collezionisti di merchandising di F1. Costruisci in modo più intelligente con l’app Lego Builder: ingrandisci, ruota in 3D, tieni traccia dei tuoi progressi e segui le istruzioni digitali passo passo. Il set contiene 735 pezzi.

- KIT AUTO MODELLO F1 COLLEZIONABILE PER ADULTI: celebra una leggenda della pista con il set costruibile Ferrari F2004 e Michael Schumacher Lego Icons (11375) per adulti e collezionisti

- COSA C’È NELLA SCATOLA: include tutto ciò di cui hai bisogno per creare una replica dettagliata della Ferrari F2004 di F1, più una minifigure di Michael Schumacher, un espositore, un espositore-podio, un casco da pilota e un trofeo

- CARATTERISTICHE E FUNZIONI: il modello Lego Ferrari F1 è dotato di sterzo funzionante, cockpit e motore V10 dettagliati e pneumatici slick scanalati con scritta Bridgestone Potenza stampata

- DETTAGLI DA DISPLAY PREMIUM: include un supporto per l’auto da corsa di Formula 1 con statistiche stampate del veicolo e un podio da esposizione per la minifigure del pilota con immagine stampata e citazione di Michael Schumacher

- ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE 3D: ottieni il massimo da questo kit di costruzione Ferrari F1 con l’app Lego Builder, dove puoi visualizzare il modello in 3D, seguire i tuoi progressi ed esplorare altri set di costruzione

- PIÙ AZIONE F1 AD ALTA VELOCITÀ: cerca gli altri set di costruzione Lego Formula 1® (disponibili separatamente) per gareggiare con tutta la famiglia

- DIMENSIONI: il modello di auto da corsa F1 di questo set Ferrari F2004 Lego Icons di 735 pezzi misura 7 cm di altezza, 32 cm di lunghezza e 13 cm di larghezza

