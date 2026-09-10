F1 | Il motore Ferrari ADUO2 conferma di non essere un game changer. Per colmare il gap si guarda al 2027

"Almeno su una cosa avevo ragione". Pur scherzando, Frédéric Vasseur ha voluto sottolineare una cosa già detta alla vigilia del Gran Premio d'Italia e confermata poi al termine dello stesso: il motore dotato di aggiornamenti concessi dall'ADUO2 non poteva essere e non è quello in grado di colmare il divario prestazionale dai riferimenti della griglia, ossia quello Mercedes e quello Red Bull - Ford.

Monza, pista su cui le power unit hanno un'influenza decisiva nelle prestazioni, ha mostrato quanto il team principal della Ferrari avesse ragione. Sebbene libere e qualifiche avessero mostrato le SF-26 vicine alle vetture rivali, la gara ha raccontato una storia ben diversa, con Mercedes capace di firmare una doppietta senza appello e l'unica Rossa al traguardo, quella di Lewis Hamilton, dietro anche alla Red Bull di Max Verstappen e alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

"Non voglio entrare nei dettagli, ma quando ti manca potenza pura, inizi a giocare con l’erogazione dell'energia per cercare di compensare in un rettilineo", ha spiegato Vasseur. "Ma se eroghi di più da una parte, sicuramente erogherai meno da un’altra e quindi entri in una spirale negativa cercando di giocare con questo aspetto mentre sei in lotta".

"Onestamente, non è una questione di erogazione. Penso che l’erogazione fosse abbastanza buona; anche McLaren stava facendo qualche esperimento il venerdì e il sabato mattina. Alla fine, quello che ci manca è potenza pura".

"La realtà è che se ti manca X a Zandvoort, sei a due o tre decimi [di distacco]. Se ti manca X meno — uso delle lettere perché so che proverete a fare delle estrapolazioni — se ti manca qualcosa in meno rispetto a X a Monza, il divario con la Mercedes è due volte maggiore".

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

A confermare quanto detto da Vasseur, ecco le parole di Oliver Bearman. Il britannico della Ferrari, che anche quest'anno corre con Haas, è stato l'unico pilota del team americano ad avere avuto la possibilità di usare il motore Ferrari dotato di novità (post ADUO2) a Monza, mentre Ocon ha usato la specifica vecchia.

"Il nuovo motore è un passo avanti molto più piccolo rispetto a quello rappresentato dall’aggiornamento [aerodinamico], diciamo così", ha commentato il 21enne. "Ovviamente, su questa pista c’è qualcosa in più, ma considerando la media dell’intera stagione, non sarebbe stato sufficiente per tirarci fuori dalla lotta per la Q1, a dire il vero, se avessimo montato questo motore a Zandvoort. Non credo che sia stato un game changer".

"Naturalmente, avere più potenza fa sempre piacere, ma avrete letto le notizie su quanto sia effettivamente il guadagno. È sicuramente un vantaggio, ma il passo più importante è stato quello dell’aggiornamento [aerodinamico], che ha portato un incremento più di due o tre volte superiore rispetto alla potenza che abbiamo ottenuto dal motore. Questo è una testimonianza del grande lavoro svolto dal team e sono davvero, davvero orgoglioso di loro per questo".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Per colmare il gap sarà necessario attendere il 2027

Trovare prestazione dalla power unit è un esercizio non solo complesso, ma anche molto lungo dal punto di vista delle tempistiche. La progettazione e la realizzazione delle componenti è un processo che richiede diverso tempo e, aspetto non secondario, è necessario controllare i costi al centesimo.

"Sul motore, il processo è lunghissimo perché i tempi di produzione dei componenti sono lunghi e il cost cap non è semplice", ha spiegato Vasseur.

"Devi produrre il motore per la stagione. Sei già un po’ in questa situazione e, se vuoi iniziare a svilupparlo, devi produrre un nuovo lotto di motori, ed è complicato".

"Non ci aspettavamo di recuperare il divario con l’ADUO 1 o l’ADUO 2. Stiamo facendo piccoli passi, ma quello che bisogna tenere a mente è che, se fai un piccolo passo sul motore, anche se guadagni un paio di cavalli, è comunque un buon passo sulla griglia".

E' ormai chiaro che l'eventuale recupero di prestazione sulle power unit dirette rivali è rimandato alla prossima stagione. Le aspettative sugli aggiornamenti al motore fatti quest'anno avrebbero - e hanno - dovuto aiutare a colmare in parte il gap. E questo è stato fatto. Per fare un passo più sostanzioso, bisognerà attendere almeno il 2027.

"Questo significa che ora avremo un nuovo motore il prossimo anno. Ovviamente, l’obiettivo è recuperare, recuperare il prima possibile, ma non mi aspettavo che in due mesi saremmo riusciti a colmare il divario con Mercedes", ha concluso Vasseur.