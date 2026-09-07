F1 | Red Bull conferma: Hadjar salta anche Madrid. Al suo posto ci sarà ancora Lawson

Laurent Mekies lo aveva anticipato nel fine settimana di Monza: vedere Isack Hadjar tornare sulla Red Bull già a Madrid sarebbe stato molto, molto difficile. Il francese è infatti stato costretto a saltare gli ultimi due Gran Premi a causa dell’infortunio al polso rimediato durante la pausa estiva, fermandosi prima di Zandvoort con la consapevolezza che non si trattasse di un problema risolvibile in pochi giorni.

Prima di Monza era stata effettuata una visita medica per valutare le condizioni del polso, e Red Bull ha scelto giustamente di non forzare i tempi, anche perché la classifica iridata non impone alcuna fretta: realisticamente, la squadra di Milton Keynes chiuderà quarta nel Costruttori. Il team è inoltre consapevole che un recupero incompleto potrebbe causare più danni che benefici.

Su questa linea è arrivata la conferma ufficiale che Hadjar non sarà al via della tappa spagnola sul nuovo tracciato di Madrid. Una scelta totalmente sensata, non solo perché serve ancora tempo per recuperare dall’infortunio, ma anche perché il Madring sarà una pista molto impegnativa sul fronte della guida, con il limite del circuito definito non da ampie vie di fuga, bensì dai muretti.

Isack Hadjar, Red Bull Foto di: Eric Le Galliot

“La decisione è stata presa mentre il recupero di Isack procede positivamente” - ha comunicato la Red Bull lunedì sera confermando che il francese salterà la sua terza gara di fila dopo Zandvoort e Monza -. “Sebbene non sia ancora pronto per tornare nell’abitacolo, sarà a Madrid per supportare il team”.

Ciò significa che a sostituire Hadjar sulla Red Bull sarà ancora una volta Liam Lawson, che si è comunque ben comportato sia in Olanda sia in Italia in termini di passo, dovendo anche scontare una penalità che lo ha costretto a partire dal fondo per la sostituzione della Power Unit.

A occupare la Racing Bulls lasciata libera dal neozelandese sarà invece, proprio come negli ultimi due appuntamenti, Yuki Tsunoda, che avrà così almeno un’altra gara per conoscere da vicino queste vetture. Il giapponese ha conquistato il suo primo punto della stagione nel round italiano con il decimo posto, anche se Audi sta ancora valutando un appello contro la decisione dei commissari di non penalizzare Tsunoda per aver presumibilmente causato un giro di formazione aggiuntivo.

Pur avendo raccolto un punto a Monza, la tappa italiana è stata più insidiosa per Tsunoda, complice la difficoltà nel comprendere a fondo la gestione dell’energia su una pista dove erano stati concessi pochi MJ per evitare fenomeni di superclipping. Rispetto alle scorse settimane, però, questa volta il nipponico avrà un piccolo vantaggio: Madrid sarà un tracciato nuovo per tutti, e ciascun pilota avrà bisogno di tempo per adattarsi.