F1 | Ferrari: Leclerc sta bene e sulla SF-26 salvi telaio e cambio, verifiche sul motore ADUO2

Peggio il GP d’Italia non poteva andare: la Ferrari ha clamorosamente toppato la gara e, nel giorno dello strepitoso trionfo di Kimi Antonelli con la Mercedes che ha visto i tifosi del Cavallino riconoscere al giovane bolognese un appassionato tributo di rispetto e stima, la Scuderia ha mostrato in modo fin troppo macroscopico tutti i suoi difetti.

Il contatto all’uscita della Prima Variante con Charles Leclerc che senza alcuna remora ha accompagnato nella sabbia il compagno Lewis Hamilton, il bruttissimo crash del monegasco poco dopo alla Parabolica e la mancanza di passo della SF-26 che ha relegato il sette volte campione del mondo solo a uno striminzito sesto posto sono gli elementi che hanno caratterizzato la clamorosa debacle del Cavallino che a casa sua ha patito la più pesante sconfitta della stagione, perché anche Red Bull e McLaren hanno messo il muso davanti alla rossa.

Il CEO Ferrari, Benedetto Vigna, parla con Lewis Hamilton Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Puntuale è partita la campagna su Fred Vasseur in bilico, con i vertici della Scuderia insoddisfatti della gestione del team principal francese. Per il momento sembrano chiacchiere frutto della dura batosta davanti ai propri tifosi che avevano risposto in massa alla chiamata della Ferrari: 400 mila persone hanno affollato il tempio della velocità nel weekend, siglando il nuovo record per l’Autodromo Nazionale.

La fortuna della squadra di Maranello è che si torna subito in pista a Madrid per il GP di Spagna sul fantasioso tracciato nell’area della Fiera della Capitale iberica, dove la Scuderia ha avuto già modo di girare con i due piloti per un filming day.

Lewis Hamilton, Ferrari, nel filming day svolto sul circuito di Madrid Foto di: Madring

Le scorie del GP d’Italia devono essere smaltite, ma le notizie che sono state diffuse nel consueto debriefing sono positive: Charles Leclerc sta bene e sarà regolarmente al suo posto in Spagna. La botta contro le barriere all’uscita della curva Alboreto alla fine del giro 2 è stata molto forte (si parla di oltre 230 km/h e di una decelerazione di 50G) e il pilota è stato accompagnato al centro medico per i previsti controlli dopo aver riscontrato male al collo e una leggera difficoltà alla vista.

Charles ha lasciato Monza senza accusare problemi, tant’è che ha guidato fino a Monte Carlo e ieri si è sottoposto a ulteriori controlli che non hanno evidenziato alcuna anomalia (spesso le conseguenze di certi incidenti si riscontrano il giorno dopo), per cui sarà regolarmente al suo posto a Madrid.

Charles Leclerc, Ferrari, dopo il botto alla Parabolica Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Maggiori preoccupazioni riguardavano lo stato di... salute della SF-26 numero 16, ma anche per quanto riguarda la meccanica, giungono informazioni positive: il telaio e il cambio sono integri nonostante il durissimo crash. Sotto osservazione c’è la power unit: sono ancora in corso dei controlli su certi particolari, ma la sensazione è che si possa salvare anche lo 067/6 dotato dell’ADUO2.

L'incidente di Leclerc a Monza: ha sbattuto a 234 km/h

La Ferrari, quindi, può programmare la trasferta spagnola tirando un sospiro di sollievo. Certo le dure parole di Hamilton per la mancanza di gestione dei piloti da parte della squadra e l’insoddisfazione per non aver estratto, una volta di più, il vero potenziale dalla rossa con una pessima esecuzione non si cancellano.

Non è per riprendere il mantra caro a Vasseur, ma la Scuderia conferma la carenza di un... racer che sappia risparmiare al Cavallino certe figuracce nei momenti cruciali del lavoro in pista. Non c’è bisogno di uno scienziato per vedere una carenza che sta costando molto nell’economia di un mondiale. Ma a quanto ci risulta non è previsto nessun rinforzo se non nello staff in factory.