F1 | Aston Martin: da Baku la AMR26 non sarà più aggiornata. L'attenzione passa tutta sulla vettura 2027

Tutto in una volta, poi (praticamente) basta così. Aston Martin ha preso la stagione 2026 come un vero e proprio test lungo 12 mesi. La prima metà della stagione è stata così complessa che a Silverstone hanno deciso di pianificare un maxi aggiornamento per le AMR26, una sorta di vettura "B" che potesse portare sulla retta via il team e iniziare a preparare al meglio il 2027.

Non a caso, attraverso le parole di Enrico Cardile, il team britannico ha fatto sapere che il grosso pacchetto di novità introdotto a metà stagione sarà l'ultimo. L'attenzione sarà inevitabilmente spostata sulla vettura 2027, la cui base, il punto di partenza, sarà l'attuale AMR26, ovvero la versione che abbiamo visto correre tra l'Ungheria e Monza.

"Dopo l’Ungheria abbiamo introdotto alcune piccole rifiniture — modifiche all’ala anteriore e al fondo a Zandvoort. Questi saranno gli ultimi sviluppi aerodinamici programmati per questa vettura", ha dichiarato l'ingegnere italiano in un'intervista rilasciata al sito di Aston Martin.

"L’unica eccezione sarebbe se, durante lo sviluppo della vettura del 2027, scoprissimo qualcosa che abbia senso testare in pista quest’anno per aiutarci con la correlazione. Ma al momento non è previsto altro".

I prossimi accorgimenti che verranno fatti sulla AMR26 riguarderanno il peso e saranno fatti entro il Gran Premio d'Azerbaijan, che si terrà a Baku tra poche settimane.

"Abbiamo ancora da completare il programma di riduzione del peso. Dovrebbe essere concluso intorno a Baku. Da Baku in poi, utilizzeremo essenzialmente la versione definitiva della vettura per il resto della stagione".

Enrico Cardile, Aston Martin Racing Foto di: Aston Martin Racing

"C’è stato un enorme sforzo da parte di tutto il team per introdurre, a metà stagione, una vettura completamente riprogettata. Per entità dell’intervento, è il più grande aggiornamento che questo team abbia mai portato in pista. Non partivamo da una buona base, ma in pochi mesi abbiamo fatto un passo avanti molto significativo con il telaio".

Aston Martin avrebbe potuto provare a portare aggiornamenti gara per gara ma, data la situazione critica, ha preferito raccogliere dati, capire a fondo i problemi e realizzare una vettura che potesse realmente essere un grosso passo avanti e una base non solo per il presente, ma anche per ciò che sarà fatto in futuro dal punto di vista del telaio e aerodinamico.

"È stata una decisione coraggiosa. Una decisione molto coraggiosa. Ma era la decisione giusta. Adottare questo approccio cambia completamente il modo in cui opera un team di F1. Quando porti continuamente piccoli aggiornamenti, sei sempre sotto pressione con i tempi. Ogni poche settimane devi congelare qualcosa, rilasciarlo, produrlo, spedirlo. Sei sempre in modalità sprint".

"Quello che abbiamo fatto è stato dare tempo alle persone. Tempo agli aerodinamici, ai progettisti, agli ingegneri. Tempo per ripensare i concetti, esplorare idee che hanno bisogno di più di qualche settimana per maturare. Alcuni concetti hanno un grande potenziale, ma richiedono pazienza. Eliminando la pressione del “devi consegnare qualcosa tra quattro o cinque settimane”, abbiamo creato lo spazio per fare qualcosa di più incisivo. Per me, era l’unico modo per ottenere il passo avanti che abbiamo fatto. Non credo che avremmo potuto farlo con un approccio tradizionale e incrementale".

La nuova versione della AMR26 ha passato la tagliola della Q1 una sola volta, grazie a Fernando Alonso. In qualifica il guadagno c'è stato, ma non è stato quasi mai sufficiente per fare un passo avanti tangibile. In gara, invece, Alonso ha portato la verdona a punti e lo ha fatto con merito, non certo sfruttando solo i ritiri dei rivali come invece era successo a Monte-Carlo.

"Da quello che abbiamo visto finora, la vettura sembra particolarmente forte in configurazione gara. È più gentile con gli pneumatici. Naturalmente, la prestazione delle gomme dipende anche da come le gestisci durante lo stint, ma la direzione che abbiamo preso con la vettura è chiaramente quella giusta. Questo è particolarmente importante perché questa vettura rappresenta il punto di partenza per il 2027. Dal punto di vista del telaio, ora abbiamo una buona idea di dove dobbiamo andare".

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

Aston Martin ha dunque definito il suo programma: a Baku l'ultimo sforzo per perdere peso, poi tutto sul 2027. Honda, dal canto suo, seguirà questa strada. Il motore dotato di novità concesse dall'ADUO2 sarà l'ultimo a essere introdotto. In Giappone, infatti, lavoreranno a breve solo su aspetti legati alla power unit 2027. L'obiettivo è chiaro: evitare che possa ripetersi l'avvio vissuto quest'anno.

"Abbiamo un percorso ben preciso da seguire per lo sviluppo del motore. E sappiamo dove ci troviamo in questo momento. In base al nostro programma porteremo un altro grosso step di motore alla prima gara del prossimo anno", ha dichiarato Shintaro Orihara, Trackside general manager e chief engineer di Honda F1.

"E' difficile dire in che situazione prestazionale saremo alla prima gara del prossimo anno, ma stiamo spingendo tantissimo per colmare il divario che abbiamo e farlo a partire dalla prima gara del 2027. Ma come ho detto, per quest'anno non arriveranno altri grossi aggiornamenti per la power unit".

"In questo momento stiamo cercando di capire se le contromisure che abbiamo realizzato riescano a funzionare in pista. Abbiamo controllato al banco e abbiamo visto un comportamento positivo. A quel punto abbiamo portato le novità in pista. Abbiamo avuto riscontri positivi da parte dei piloti e abbiamo visto cose positive anche controllando i nostri dati. Dunque pensiamo di avere imboccato la strada giusta. Questa è una questione molto positiva per quanto ci riguarda".