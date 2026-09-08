F1 | Mercedes, il trionfo di Monza vale doppio: ha dato forza alle scelte fatte controcorrente

Per tante squadre Monza era il crocevia di questo mondiale, l’appuntamento in cui cercare risposte agli interrogativi emersi negli ultimi GP. La Ferrari era alla caccia di conferme sulla competitività del motore aggiornato con l’ADUO, mentre per la McLaren, reduce da due successi consecutivi, c’era da superare l’esame di una pista non proprio nelle corde della MCL40.

Ma per Mercedes il discorso era differente. Per ragioni di budget la Stella ha scelto di attendere più a lungo dei rivali prima di introdurre aggiornamenti, lasciando la W17 quasi inalterata dal Canada se non per novità minori. Una decisione rischiosa, che nelle ultime gare ha iniziato a mostrare le sue prime crepe, ed è proprio per questo che vincere a Monza ha il sapore di un doppio trionfo, più significativo di quanto possa sembrare.

A Budapest e a Zandvoort la Stella ha giocato in difesa, penalizzata dalla carenza di carico puro, eppure ha portato a casa tre podi complessivi, rafforzando l’idea di potersi ritrovare in lotta per la vittoria su piste più congeniali alla W17. Ma c’è anche un altro aspetto: riuscire a lottare per il podio su tracciati meno favorevoli permette di attendere, prendere tempo e arrivare agli aggiornamenti con maggiore serenità.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Che alla Stella manchi carico aerodinamico in alcune tipologie di curve rispetto ai rivali è ormai un dato evidente e, per compensare, sta facendo leva ancora più di prima sui propri punti di forza, a partire dalle velocità di punta. C’è un elemento eloquente: pur non introducendo aggiornamenti, se non il pacchetto a basso carico già testato a Spa, a Monza la Mercedes è risultata la più rapida sui rettilinei tra i top team.

Non è certo una novità vedere la W17 volare sugli allunghi, non solo grazie alla Power Unit, ma anche perché è una vettura molto efficiente, e questa è stata la sua forza fino ad ora. Lo abbiamo ripetuto più volte nel corso del campionato: Mercedes non è solo motore, ma un pacchetto globale, versatile. È proprio per questo che è rimasta su un buon livello anche senza introdurre grandi novità dal Canada in poi.

Ma è è anche il motivo per cui vincere a Monza era così cruciale nelle strategie della Stella. Serviva la conferma che, anche senza aggiornamenti, fosse ancora in grado di imporsi sulle piste amiche, riuscendo dove Ferrari, ad esempio, ha fallito, come in Olanda o in Ungheria. Non salire sul gradino più alto del podio avrebbe rappresentato un serio campanello di allarme. In un campionato serve minimizzare le perdite negli appuntamenti più difficili e massimizzare le occasioni in cui la macchina è più competitiva.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

E così è stato, perché a Monza, sotto la bandiera a scacchi, Mercedes non solo ha vinto, ma lo ha fatto dominando con un ampio vantaggio, al punto che mentre i suoi due piloti duellavano, riuscivano anche a guadagnare su Max Verstappen. Ed è questo il valore del trionfo in Italia: vincere con margine, dando ancora più forza alla scelta di attendere, senza forzare l’introduzione di altre novità dilapidando il budget rimasto.

È chiaro che questo approccio non potrà pagare per sempre. Anzi, già a Madrid non dovrebbe sorprendere se riemergeranno le crepe osservate altrove, perché in Spagna serviranno caratteristiche diverse da quelle che hanno fatto la fortuna di Monza. Servirà più carico, ed è un’area in cui, rispetto a Ferrari e McLaren, la W17 inizia a sentire il peso del tempo e la mancanza di una cura.

Ma i dati sono altrettanto chiari in attesa della Malesia: dopo Spa Antonelli aveva 45 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. Dopo Monza, passando su piste forse tra le meno favorevoli alla W17 in questa fase della stagione, il margine è salito a 66 lunghezze. Dopo Zandvoort la Mercedes si era già mostrata serena, non solo per la classifica, ma anche perché ritiene che quanto emerso in galleria del vento con il pacchetto per Sepang sia più che sufficiente per colmare il gap dai rivali, anche su circuiti meno congeniali.

“Saremmo preoccupati se il deficit prestazionale superasse i guadagni che vediamo pronti ad arrivare dal tunnel del vento. Non è questo il caso”, aveva spiegato Andrew Shovlin dopo Zandvoort. Il tempo scorre e i rivali non attendono, ma il trionfo di Monza era la conferma di cui andava a caccia la Mercedes.