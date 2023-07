F1 | AlphaTauri cambia: subito Ricciardo al posto di De Vries

Tanto tuonò, che piovve. Il periodo di cambiamenti in casa AlphaTauri continua senza accennare a rallentamenti. Questo pomeriggio il team di Faenza ha ufficializzato un importante avvicendamento nella propria formazione piloti, che coinvolge direttamente Nyck De Vries e, soprattutto, Daniel Ricciardo.

Il pilota australiano è stato scelto per prendere il posto dell'olandese e lo farà con effetto immediato sino al termine della stagione. Ricciardo, dunque, farà il suo esordio al volante della AT04 al Gran Premio d'Ungheria, che si disputerà fra poco meno di 2 settimane sul tracciato di Budapest. Una sorta di prestito da parte di Red Bull fino alla fine del 2023.

L'avventura di De Vries con AlphaTauri è durata meno di un battito di ciglia, ossia solo 10 gran premi. Il miglior risultato colto al volante della AT04 è stato il 12esimo posto firmato a Monte-Carlo. Ciò significa che conclude la sua esperienza - almeno per ora - in Formula 1 con soli 2 punti ottenuti grazie al nono posto ottenuto con merito al Gran Premio d'Italia, a Monza, nel corso della passata stagione quando ha corso con la Williams per sostituire l'indisposto Alexander Albon.

Il sedile di De Vries è stato sotto stretta osservazione da parte di Helmut Marko, consulente di Red Bull Racing e deus ex machina dell'academy del team di Milton Keynes. L'ex pilota austriaco, nel corso degli ultimi mesi, ha fatto sapere a più riprese di aspettarsi molto di più dall'ex campione del mondo di FIA Formula E, ma Nyck ha spesso faticato a trovare il giusto feeling con una AT04 nata male e spesso difficile da decifrare.

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

La sostituzione di De Vries fa scalpore, ma la politica riguardo ai piloti di Red Bull è sempre stata netta, decisa, secca e spietata. Questa volta a farne le spese è un pilota veloce e di valore come De Vries, ma già altri erano passati sotto la lama della ghigliottina Red Bull.

In tutto questo, però, c'è la certezza del ritorno in Formula 1 da titolare di Daniel Ricciardo. L'australiano, impegnato proprio oggi al volante della Red Bull RB19 per i test Pirelli a Silverstone, era rimasto senza sedile al termine della passata stagione, quando il contratto con la McLaren è stato sciolto per fare posto all'arrivo di un altro australiano, quell'Oscar Piastri che domenica scorsa ha ottenuto un quarto posto, miglior risultato della sua breve carriera nel Circus iridato.

Il 34enne di Perth, nel corso del 2023, ha occupato il ruolo di terzo pilota di Red Bull Racing, prendendo parte ai test Pirelli e a uscite promozionali per il team diretto da Christian Horner. Ricciardo fa così ritorno al team che lo ha lanciato verso i piani alti della Formula 1. Dopo l'esordio difficile in HRT, era passato a difendere i colori della Toro Rosso, oggi AlphaTauri, per poi passare in Red Bull e scalzare dal ruolo di prima guida Sebastian Vettel nel 2014, anno in cui colse 3 vittorie contro le 0 del 4 volte campione del mondo.

L'ultimo successo in Formula 1 di Daniel risale al 2021, quando nel primo anno in McLaren riuscì a vincere il Gran Premio d'Italia, sul tracciato di Monza. Ancora oggi quello rimane l'ultimo successo ottenuto dalla squadra di Woking nella massima serie a ruote scoperte del motorsport.

Con Ricciardo, AlphaTauri aggiunge alla propria line up un pilota di grande esperienza. 232 gp disputati con 8 vittorie, 32 podi complessivi, 3 pole position e 16 giri veloci, per un totale di 1311 punti raccolti. Sarà lui, dunque, il nuovo compagno di squadra di Yuki Tsunoda a partire dal Gran Premio di Ungheria e torna a Faenza a 10 anni dall'ultima gara fatta con il team diretto da Franz Tost.

"Sono molto lieto di accogliere nuovamente Daniel in squadra", ha commentato Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri. "Non ci sono dubbi sulle sue capacità di guida e conosce già molti di noi, quindi la sua integrazione sarà facile e immediata. Anche la squadra trarrà grande vantaggio dalla sua esperienza, visto che è stato otto volte vincitore di un Gran Premio di Formula 1. Vorrei ringraziare Nyck per il suo prezioso contributo durante il periodo trascorso con la Scuderia AlphaTauri e gli auguro il meglio per il futuro".

Christian Horner, team principal e amministratore delegato di Red Bull Racing, ha aggiunto: "E' fantastico vedere come Daniel non abbia perso la sua forma sebbene sia stato lontano dalle corse e che i passi avanti che ha fatto nelle sessioni al simulatore si siano tradotte in pista. I suoi tempi durante i test Pirelli sono stati estremamente competitivi. E' stata una guida davvero impressionante e non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserverà per il resto della stagione in prestito ad AlphaTauri".