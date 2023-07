Brad Pitt sul film sulla F1: "Sarà il più autentico possibile"

Pitt ha anche ammesso di essersi sentito "eccitato" quando le riprese del film sono iniziate durante il fine settimana del GP di Gran Bretagna, comprese le sequenze che lo vedono alla guida dell'auto della produzione basata su una F2.

Il divo hollywoodiano ha dato la prima ampia visione del film e della sua trama in un'intervista condotta nel box di Silverstone da Martin Brundle per Sky Sports F1.

"Devo dire che sono un po' eccitato in questo momento", ha detto Pitt a Brundle. "È fantastico essere qui, amico. Ci stiamo divertendo molto, ci stiamo divertendo molto. È il momento più bello della mia vita".

"Ascoltate, è stato tutto fantastico. Voglio dire, l'atmosfera è fantastica, ma il fatto di poterne fare parte in questo modo, di poter raccontare la nostra storia, e tutti sono stati molto gentili con noi".

"Tutti i team ci hanno aperto le porte, la FIA, Mohammad (Ben Sulayem) è stato molto disponibile. E per la F1 Stefano [Domenicali], tutti sono stati davvero fantastici, e ci hanno fatto capire che possiamo farcela. E sarà davvero bello".

Pitt ha illustrato la storia, che lo vede interpretare un pilota da tempo in pensione che ritorna sulla griglia di partenza.

"Sarei un ragazzo che ha corso negli anni Novanta", ha detto. "In effetti, a un certo punto sarei stato in pista con voi!".

Brad Pitt in the Aston Martin garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Ha un incidente terribile, ha una specie di crollo e scompare per poi gareggiare in altre discipline. Il suo amico, interpretato da Javier Bardem, è il proprietario di una squadra".

"Sono una squadra all'ultimo posto, sono 21° e 22° sulla griglia, non hanno mai conquistato un punto. E hanno un giovane fenomeno interpretato da Damson Idris. E mi fa entrare come una specie di Ave Maria. E lì iniziano i giochi di prestigio".

"Vi dico la cosa più sorprendente. Vedrete le telecamere montate su tutta la macchina. Gli scatti, la velocità e la forza G non sono mai stati visti in questo modo. È davvero molto emozionante".

Pitt ha detto di non aver avuto alcuna esperienza di corse automobilistiche prima dell'inizio del suo programma di allenamento, anche se ha guidato delle moto: "Più che altro moto, ho passato gli ultimi 20 anni su moto in pista. Questo mi ha aiutato molto".

"È davvero umiliante. Voglio dire, non so se si può definire il mio un hot lap. Io lo chiamo warm-up lap! Involontariamente, ho fatto qualche giro anche nell'erba. Ma è stato un vero sballo".

Alla domanda di Brundle se avesse già colpito "qualcosa", Pitt ha risposto: "Solo il mio ego!".

Pitt ha insistito sul fatto che non era nervoso all'idea di guidare a Silverstone di fronte alle tribune piene di pubblico.

Spanish actor Javier Bardem and Brad Pitt on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"No, non ero affatto nervoso", ha detto. "I ragazzi mi hanno preparato molto bene. E in un paio di curve riuscivo a vedere le tribune".

"Nei rettilinei si ha un po' di tempo per guardarsi intorno, ma io sono molto concentrato sulle linee e su ciò che cerchiamo di creare in questi momenti".

"Per noi, voglio dire a tutti gli esperti là fuori, dovete darci un po' di respiro. Se vedete dei testacoda o qualcosa che sembra uno stallo o qualcosa del genere, è per il copione, ok?".

Pitt ha sottolineato che voleva che il film fosse realistico.

"Abbiamo il team di Trevor Carlin", ha detto. "E sono stati sensazionali nel tenerci al sicuro, nell'addestrarci e nel gestire lo spettacolo, come se fosse una cosa vera. Dovrebbe essere il più autentico possibile".

"E Lewis (Hamilton), che è anche il nostro produttore, è davvero intenzionato a rispettare lo sport, a mostrarlo per quello che è".

Pitt ha concluso la chiacchierata rendendo omaggio a Brundle ed ai piloti in generale.

"Devo dirti che, da spettatore, non avevo idea di cosa ci volesse per essere un pilota, dell'aggressività e della destrezza", ha detto. "Sono atleti straordinari. Ho molto rispetto per tutti i piloti di tutte le classi".

"Resterò qui finché non mi cacceranno. Perché mi piace. Penso che sia il sogno di ogni ragazzo".

"Il mio personaggio avrebbe corso a Le Mans e a Daytona. Ho visto che hai vinto Le Mans e a Daytona. Penso che sia una cosa stellare".

"Ancora una volta, rispetto moltissimo quello che fate e mi piace il vostro lavoro da anni. Quindi grazie! È davvero bello essere qui".