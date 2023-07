F1 | Alpine vuole riscattarsi: a Spa esordirà un nuovo fondo

Superata da Aston Martin Racing da inizio stagione, superata da McLaren dopo il Gran Premio di Gran Bretagna svolto lo scorso fine settimana sul tracciato di Silverstone. Insomma, per Alpine piove sul bagnato.

Laurent Rossi, amministratore delegato del marchio francese, aveva già fatto sentire la propria voce a inizio stagione con parole dure, dirette, senza possibilità di fraintendimenti da parte di nessuno. E il team, dopo qualche gara, aveva risposto migliorando e cogliendo anche un podio con Esteban Ocon.

Ma gli sforzi fatti sino a ora non sono bastati. Lontana anni luce Aston Martin, nel corso delle ultime ore è arrivato l'inatteso quanto perentorio sorpasso della McLaren, migliorata esponenzialmente grazie alle novità introdotte da due gare a questa parte ed esaltata dalle curve a media e alta velocità.

Un pugno nello stomaco, l'ennesimo della stagione, per un team che era partito con l'ambizione di avvicinarsi ai tre top team e che, invece, ora si trova addirittura al sesto posto nel Mondiale Costruttori.

Otmar Szafnauer, team principal di Alpine, non ha però voluto fare drammi. Il team continua a lavorare per portare aggiornamenti gara per gara. Questi sono attesi nelle prossime due uscite che si terranno a Budapest e Spa-Francorchamps.

"L'anno scorso la situazione in cui ci siamo trovati non era molto diversa, a parte il fatto che Aston Martin era molto indietro rispetto a tutti gli altri. Eravamo più vicini a Mercedes e Ferrari e abbiamo mantenuto la stessa differenza relativa con Red Bull. Ma Aston ci ha superati e ha superato anche altri. Se guardiamo la classifica Costruttori ci troviamo al sesto posto e non è dove vorremmo essere. Quindi dobbiamo iniziare a fare punti".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Penso che nelle ultime due gare la McLaren abbia fatto molto bene. Sono molto più competitivi rispetto alle prime gare. E lo sono in maniera sorprendente. Penso che sia una combinazione di cose, dovete chiederlo a loro. Credo che vi diranno proprio questo".

"I nostri aggiornamenti hanno funzionato quest'anno e ce n'è un altro in arrivo prima della pausa. Quindi spero che quello sia d'aiuto, perché l'oscillazione della competitività relativa fa questo tipo di cose. Quindi sì, non vedo l'ora che arrivi la prossima gara".

La componente più attesa in casa Alpine è il nuovo fondo, che debutterà sulle A523 di Esteban Ocon e Pierre Gasly al Gran Premio del Belgio. Ma sarà solo l'ultimo pezzo nuovo di una serie che dovrà aiutare i due piloti francesi a lottare per posizioni migliori e tornare almeno in Top 5 della classifica dedicata ai Costruttori.

"Sicuramente avremo novità e miglioramenti anche per il Gran Premio d'Ungheria, ma non saranno così grandi. Poi, però, a Spa-Francorchamps porteremo un nuovo fondo. Quindi, mettendo tutti insieme questi elementi che tra loro sono comunque collegati. penso che dovremmo andare bene".

"Dal punto di vista del budget cap, abbiamo spazio. Però dovremo decidere quanto compromesso c'è tra la vettura 2024 e quella di quest'anno. Sarà una scelta strategica. E questa dovrà essere una decisione strategica su cosa continuare a fare. Ma a oggi la maggior parte dei nostri sforzi è ancora rivolta alla monoposto di quest'anno, non del prossimo", ha concluso Szafnauer.