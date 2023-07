F1 | Norris: "Calma, McLaren è ancora terribile nei tratti lenti"

E' stato un gran podio quello ottenuto ieri a Silverstone, ma piedi per terra, perché c'è ancora tanto da migliorare. Basterebbe questa frase per riassumere il Lando Norris pensiero dopo aver alzato la coppa del secondo sul podio di Silverstone, sede del suo gran premio di casa e quello della McLaren.

Il team di Woking ha introdotto un pacchetto di novità aerodinamiche molto importante nel corso delle ultime 2 gare - Austria e Gran Bretagna - e questo ha aiutato Norris a portare a casa un podio che ha del clamoroso se si pensa a tutte le difficoltà a livello prestazionale mostrate dalle MCL60.

La grande prestazione dei piloti McLaren in qualifica, ripetuta poi in gara, lascerebbe spazio a una visione rosea del prosieguo della stagione. Ma Lando Norris predica calma. Le MCL60 sono ancora indietro in diverse aree critiche rispetto alla diretta concorrenza.

"Non abbiamo mai avuto una gestione simile delle gomme fino a Silverstone. Addirittura in Bahrain la situazione era stata diametralmente opposta", ha detto Norris a Motorsport.com.

"Piste come Silverstone ci permettono di curare bene gli pneumatici. Siamo molto competitivi a velocità alte e siamo quasi pari con i risultati ottenuti dalla Red Bull. Anzi, direi che verso le velocità medie, come la Curva 15 di Silverstone, siamo vicini a essere la miglior macchina sulla griglia. A velocità super elevate come la Copse, forse non siamo a quel punto, ma poi in gara siamo costanti, mentre altri perdono colpi".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Lando Norris Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Così facendo riusciamo a curare molto bene le gomme, soprattutto quando non c'è una limitazione termica all'interno del pneumatico, com'è accaduto a Silverstone".

Se i punti di forza delle MCL60 sono evidenti, lo sono altrettanto quelli deboli. Il principale sembra essere la competitività della monoposto britannica nelle curve lente, dove Hamilton è riuscito a metterlo sotto pressione nel corso della gara di ieri.

"Abbiamo una macchina mediocre, e quando dico mediocre dovrei dire piuttosto terribile, nelle curve a bassa velocità", ha spiegato Norris. "La nostra macchina è estremamente difficile da guidare in quelle condizioni. Sento che c'è gente che si sta esaltando per il nostro risultato, e lo accetto, ma tra poco andremo su un paio di piste dove sono sicuro che la gente dirà: 'Ma cosa vi è successo? Com'è possibile che siate andati così male all'improvviso?'".

"Abbiamo migliorato molti aspetti, come il degrado delle gomme, e ci sono sempre piccole cose che si cercano di fare con il raffreddamento degli pneumatici e così via, ma niente di importante da quel punto di vista. E' solo che questa pista ci ha permesso di curare bene gli pneumatici e di mantenerli in buone condizioni. E' molto semplice".

"Molto dipende dalla pista. Non voglio esaltarmi troppo. Gli aggiornamenti hanno dato buoni risultati, ma ci sono ancora molti aspetti che sono lontani dal poter competere in certi punti con una Mercedes e, nel complesso, anche con la Red Bull. Quindi c'è ancora molto lavoro da fare in entrambe le aree", ha concluso il pilota inglese.