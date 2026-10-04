WRC | Rally Italia Sardegna, PS14-16: Evans fora, il duello Mondiale con Solberg si risolverà nella Power Stage

Finale mozzafiato al Rally Italia Sardegna, con Oliver Solberg ed Elfyn Evans che andranno a giocarsi il tutto per tutto per il titolo WRC 2026 nella PS17 Power Stage, in partenza alle ore 14;15.

La mattinata era cominciata con la vittoria dello svedese, affiancato da Elliott Edmondson lungo i 23,71km della PS14 'Osilo-Tergu 1', mantenendo la sua Toyota in vetta alla classifica generale anche nella successiva PS15 'Sassari-Argentiera 1', vinta da Neuville/Wydaeghe con la Hyundai riportata in gara dopo il K.O. di sabato pomeriggio.

Qui Evans ha terminato con il terzo crono e Solberg con il quinto, ma nella ripetizione della 'Osilo-Tergu' il gallese ha subito la foratura dell'anteriore destra dopo pochissimi km. Sceso in fretta assieme al navigatore Scott Martin, i due hanno completato la sostituzione perdendo 2'07" dai vincitori della tratta, Pajari/Salminen, ma mantenendo la quinta piazza assoluta in classifica generale dato che la Toyota di Katsuta/Johnston è ancora sesta a +1'12"4 dalla Yaris dei compagni di squadra e leader di campionato.

Nella PS16 Solberg/Edmondson hanno concluso terzi e coi punteggi assegnati nella classifica della Super Sunday ora si sono portati a quota 239 in campionato, contro i 240 di Evans/Martin e con Pajari/Salminen che rimangono comunque in corsa e in agguato a 232 lunghezze.

La gara vede ancora in seconda posizione Ogier/Landais a +57"8 da Solberg, Pajari/Salminen sono terzi a +1'48"6 e la Hyundai di Fourmaux/Coria resta quarta a +2'45"4 davanti ad Evans/Martin.

La ripetizione della 'Sassari-Argentiera' diventa quindi decisiva per le sorti del duello iridato e, nonostante la lunghezza sia di soli 7,1km, in passato abbiamo già visto che la lunga discesa dalle montagne verso il mare può regalare colpi di scena importanti.

WRC - Rally Italia Sardegna: Classifica dopo PS16