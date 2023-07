F1 | Wolff: "McLaren super anche grazie a più tempo in galleria"

Silverstone è stata teatro della rinascita della McLaren, con Lando Norris che ha regalato il primo podio stagionale al team di Woking e, anche grazie al quarto posto di Oscar Piastri, il team ha raggiunto il quinto posto nel Mondiale Costruttori scavalcando Alpine.

Le MCL60 hanno impressionato nelle curve a media e alta velocità. Tutto questo grazie ai pacchetto considerevole di novità realizzato dal team e introdotto dal Gran Premio d'Austria. I miglioramenti rispetto a inizio stagione sono stati enormi, evidenti e sorprendenti.

In un colpo solo le MCL60 sono riuscite a mettersi alle spalle monoposto che per tutta la prima metà di stagione hanno navigato svariati secondi davanti. Al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha commentato l'exploit della squadra britannica in maniera positiva, soprattutto per l'evidenza con cui l'attuale regolamento permetta - a chi è in possesso di un buon numero di ore da passare in galleria del vento - di fare miglioramenti molto significativi a tal punto da passare dal fondo della griglia alle prime posizioni.

"Abbiamo visto la rinascita della McLaren, che all'inizio dell'anno non era competitiva. E' una buona notizia, perché significa che se si prendono le decisioni giuste, la macchina può fare un salto di qualità enorme".

"Dall'altra parte non so cosa sia successo ad Aston Martin e alla Ferrari, che hanno fatto un passo indietro. Nel complesso, però, credo che questo risultato sia normale e solido. Sono contento per il podio di Lewis. Il terzo posto e il quinto di George vanno bene, ma certamente non li definirei in modo superiore".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Il motivo per cui è entusiasmante vedere la McLaren tornare in forma è che è possibile, nell'arco di una stagione, con un tempo di galleria del vento molto più lungo [del nostro], apportare aggiornamenti che possono cambiare completamente le prestazioni della vettura".

"E non stiamo parlando di 2 decimi in più o in meno, ma di un secondo. E questo è un bene per lo sport, è un bene che si facciano le cose giuste. L'abbiamo visto con Aston Martin di anno in anno e l'abbiamo visto con McLaren durante l'anno e questo mi piace".

Wolff ha sottolineato come il maggior monte ore della McLaren da utilizzare in galleria del vento abbia sì giocato un ruolo importante, ma che non sia stato l'unico incisivo in questa inattesa rinascita della squadra guidata da Andrea Stella.

"Con questo non voglio dire che le prestazioni della McLaren siano arrivate solo grazie al maggior tempo da utilizzare in galleria del vento. Penso che si tratti di una buona ingegneria, di decisioni buone prese e messe sulla strada giusta. Dobbiamo vedere se riusciranno a ripetere questa prestazione a Budapest, che ovviamente una pista molto differente da Silverstone".

"Ma si tratta sempre di guadagni marginali. Se si ha a disposizione il 20% in più di tempo in galleria del vento e si guadagnano 2 secondi in un anno, il 20% significa 4 decimi. Quindi se si hanno a disposizione 4 o 5 decimi in più di prestazione, ciò sarà sempre d'aiuto. Ma bisogna comunque avere le parti nuove 'giuste', che funzionano. Bisogna progettarle bene, montarle sulle monoposto, correlarle con la galleria e le simulazioni. Quindi chapeau". ha concluso Wolff.