F1 | Mercato: Bottas punta al ritorno in Williams, Ocon verso la Haas

Il mercato piloti 2024 è entrato nel vivo. In attesa che si chiariscano le scelte della Red Bull e di Max Verstappen, le altre squadre lavorano per non farsi trovare impreparate davanti ad ogni scenario possibile. Dai rumors emersi nel corso del weekend di Imola il campione del mondo dovrebbe restare al suo posto, almeno nel 2025, facendo aumentare molto anche la possibilità di una conferma (per una stagione) di Sergio Perez. La crescita di Yuki Tsunoda è oggetto d’attenzioni, ma non gioca molto a favore la conclusione (a fine 2025) della partnership con la Honda.

La candidatura di Sainz per il sedile attualmente occupato da Perez sta perdendo quota. È difficile immaginare un caldo benvenuto da parte di Verstappen, mentre in casa Mercedes sembrano avere altri piani, con Kimi Antonelli in cima alla lista dei candidati. Per Carlos la scelta Sauber-Audi sembra essere sempre più forzata, per colpe ovviamente non sue. Un segnale in tal senso arriva anche da altre trattative che coinvolgono quelli che erano i nomi ritenuti potenziali alternative (per Audi) a Sainz.

Il destino di Kevin Magnussen sembra ormai scritto, così come quello di Logan Sargeant, la cui posizione in Williams è data per vacillante già nella stagione in corso. In ottica 2025 la squadra inglese è molto orientata su Bottas, pilota che il team principal James Vowles ha conosciuto molto bene durante l’esperienza Mercedes. Per Valtteri sarebbe un ritorno nella squadra che lo ha portato all’esordio in Formula 1 nel 2013 e con la quale ha disputato quattro stagioni. Nella giornata di ieri non è sfuggito un caffè preso da Bottas con Vowles nell’hospitality Williams, un incontro durato una ventina di minuti.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team Foto di: Erik Junius

Anche in casa Haas c’è un nome favorito per sostituire Magnussen. È quello di Ocon, intenzionato dopo cinque stagioni in Alpine a cambiare aria. Esteban completerebbe la line-up della squadra con Oliver Bearman, dato ormai per certo come sostituto di Nico Hulkenberg, diventando la figura d’esperienza a cui non vuole rinunciare il team principal Ayao Komatsu. Non è ancora chiaro invece il futuro di Pierre Gasly. Una conferma in Alpine è possibile, con un nuovo compagno di squadra che potrebbe essere Guanyu Zhou, ex pilota del vivaio della casa francese. In questo caso l’importanza del mercato cinese per il gruppo Renault rivestirebbe un ruolo cruciale.

C’è infine la Racing Bulls, che ha un problema di abbondanza di piloti. Se non ci sarà una (poco probabile) promozione di Tsunoda in Red Bull, difficilmente vedremo Daniel Ricciardo al via del mondiale 2025. Qualora Liam Lawson il prossimo anno non dovesse ottenere un sedile da pilota titolare sarebbe libero di svincolarsi dal contratto che lo lega al gruppo Red Bull, ed è un rischio che Helmut Marko non vuole correre.