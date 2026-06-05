F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli

È ancora una volta doppietta Ferrari. Dopo aver chiuso al comando la FP1, la seconda sessione di prove libere a Monaco si è conclusa nuovamente con una Rossa davanti a tutti, questa volta con il sole calante a fare da cornice lungo la riviera. Lewis Hamilton ha fermato il cronometro sull’1:13.026, precedendo di appena un decimo il compagno di squadra Charles Leclerc.

È chiaro che a Monaco le cose possano cambiare in fretta, perché il vero limite emergerà solo negli ultimi giri della Q3, quando i piloti si prenderanno rischi maggiori per trovare quei decimi che possono fare la differenza. Ma è altrettanto evidente che, almeno per il momento, la Rossa sia partita con il piede giusto, confermando il ruolo di favorita che gli stessi avversari le avevano attribuito alla vigilia.

Osservando i parziali record, per quanto su una pista come Monaco non restituiscono mai un quadro del tutto fedele, emerge comunque come la Rossa abbia fatto segnare il miglior tempo in tutti e tre i settori. Se nel primo e nel terzo intertempo i rivali riescono a contenere il distacco da Hamilton e Leclerc, è proprio nel secondo settore, quello in cui ci si aspettava una SF‑26 particolarmente competitiva, che il Cavallino costruisce il vantaggio più significativo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nelle curve strette e tortuose del secondo settore, dove servono una buona velocità di percorrenza e una risposta immediata della Power Unit, la Ferrari riesce ad accumulare oltre due decimi sia sulla Red Bull sia sulla Mercedes. Uno scenario che Oscar Piastri aveva già anticipato ieri, sottolineando non solo le qualità del telaio della SF‑26, ma anche il fatto che la squadra di Maranello disponga di un turbo più piccolo, particolarmente utile in condizioni in cui è fondamentale avere una risposta pronta in uscita dai tratti lenti.

Non è un caso che il settore in cui la Mercedes abbia accusato le maggiori difficoltà sia proprio quello centrale. Le due W17 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli hanno chiuso rispettivamente quarta, a quasi quattro decimi, e quinta, a oltre mezzo secondo. L’italiano ha definito la sua monoposto imprevedibile e nervosa nei tratti più lenti e già in FP1 aveva segnalato una carenza di potenza in uscita dalle curve più lente, dove in mattinata perdeva circa quattro decimi dalla Ferrari. Non è un caso che Mercede tenda a usare tanto la prima marcia rispetto ai suoi rivali.

A separare le due Rosse dalla Mercedes c’è Max Verstappen che, con una Red Bull tutt’altro che convincente per il compagno Isack Hadjar, è comunque riuscito a inserirsi al terzo posto, a poco più di un decimo e mezzo da Hamilton e a circa cinque centesimi da Leclerc. Un risultato sorprendente se si considera quanto la Red Bull abbia mostrato di soffrire le sconnessioni anche in Canada, le stesse che oggi hanno messo in difficoltà Hadjar: il francese ha chiuso a quasi un secondo dal compagno e in mattinata si era lamentato proprio dei sobbalzi eccessivi che, a suo dire, rendevano la vettura inguidabile.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Settimo tempo, a un solo millesimo da Hadjar, per Oscar Piastri, con una McLaren che paga anche il problema tecnico accusato da Lando Norris a inizio sessione: l’inglese è stato costretto a fermarsi alla chicane successiva al tunnel dopo pochissimi minuti.

Passando oltre, Mattia Binotto lo aveva anticipato alla vigilia del weekend di Monaco: secondo le loro analisi, l’Audi dispone del quarto miglior telaio in griglia, mentre paga una marcata carenza di potenza e di guidabilità della Power Unit rispetto alla concorrenza. Sulle stradine del Principato, dove il fattore potenza incide molto meno, la scuderia dei quattro anelli si sta infatti comportando molto bene, con Nico Hülkenberg che ha chiuso in ottava posizione a circa un secondo, precedendo il compagno di squadra Gabriel Bortoleto.

Chiude la top 10 Oliver Bearman con la Haas, alla ricerca di conferme dopo un weekend di alti e bassi in Canada, dove la squadra aveva introdotto un importante pacchetto di novità tecniche. Alle sue spalle l’Alpine di Pierre Gasly e le due Williams di Carlos Sainz e Alex Albon.