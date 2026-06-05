Tecnica F1 | Ferrari senza la cascata di flap può battere la Mercedes?
In questo nuovo video, Franco Nugnes e Beatrice Frangione vi portano alla scoperta delle soluzioni tecniche adottate dai team per affrontare il fine settimana del Principato.
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