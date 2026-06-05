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F1 | Simulazione Megaride: a Monaco c'è poca usura sulle gomme, ma in trazione occhio alle posteriori

Il Principato è un circuito cittadino con la più bassa velocità media, dove conta trovare il carico aerodinamico per avere una buona spinta verticale sulle gomme. Pirelli ha scelto C3, C4 e C5 perché l'usura è minima: bisogna evitare i bloccaggi in frenata e lo stress degli pneumatici in accelerazione.

Pubblicato:
Grafico MegaRide, GP Monaco

Grafico MegaRide, GP Monaco

Foto di: MegaRide

Dopo il sorprendente Gran Premio del Canada, la F1 torna in pista per approdare sul circuito cittadino più glamour del mondo: Monte Carlo. Si tratta della prima gara della stagione europea e c’è molta attesa per il primo appuntamento sul quale non ci dovrebbero essere difficoltà di ricarica dell’enetrgia. 
Cosa è successo 

Il Gran Premio del Canada non è stato avaro di sorprese: Antonelli ha conquistato la sua quarta vittoria consecutiva dopo un’iniziale lotta serrata con il compagno di squadra, Russell, costretto poi al ritiro per un problema tecnico alla batteria. 
Alle spalle del pilota italiano della Mercedes, la Ferrari di un arrembante Lewis Hamilton che ha trovato il giusto feeling con la monoposto dai primi giorni del weekend canadese. Il compagno di squadra, Leclerc, è stato sempre in difficoltà ed ha chiuso quarto ai piedi del podio. 

Ultimo gradino del podio per Max Verstappen, in forte difficoltà nel finale con la temperatura degli pneumatici troppo bassa. Disastro sia strategico, sia tecnico per la McLaren che ha chiuso la gara con zero punti. 

Grafico MegaRide, GP Monaco

Grafico MegaRide, GP Monaco

Foto di: MegaRide

Principato con mescole morbide 

Il Gran Premio di Monaco rappresenta una tappa storica e prestigiosa e tutti i piloti ambiscono a vincerlo almeno una volta nella carriera. Il tracciato monegasco è il più corto e lento del mondiale caratterizzato da un layout tortuoso ed una carreggiata strettissima che non lascia margine di errore. 

Monaco richiede una configurazione da massimo carico, con drag poco penalizzante e priorità assoluta a stabilità in frenata, precisione dell’avantreno e trazione in uscita dalle curve lente. A differenza di circuiti più veloci, però, il contributo aerodinamico non è sempre dominante: nelle sezioni a bassa velocità diventa centrale il grip meccanico. 

Anche il setup meccanico segue una logica estrema: altezze da terra generalmente più elevate rispetto a piste più lisce per gestire bump, compressioni e cordoli, e maggiore morbidezza sospensiva per permettere alla monoposto di copiare meglio l’asfalto cittadino. Il compromesso è delicato, perché alzare la vettura riduce l’efficienza del fondo, che torna a incidere soprattutto nei tratti più rapidi come il Tunnel. 

Nel 2026 questo concetto sarà ancora più marcato: a Monaco non sono previste zone Straight Line Mode, quindi le monoposto non passeranno alla configurazione dell'ala scarica. Il focus resterà quindi su carico, stabilità, trazione e gestione dell’erogazione elettrica, più che sulla massima efficienza sul dritto. 

Lo stress sugli pneumatici è molto basso e Pirelli conferma l’utilizzo della gamma più morbida a sua disposizione: C3-C4-C5. Come spesso capita per i circuiti cittadini, il livello di grip atteso è molto basso all’inizio del weekend per poi avere un rapido miglioramento di sessione in sessione. Ad aiutare la progressione c’è anche la presenza delle formule minori F2 ed F3. 

Grafico MegaRide, GP Monaco

Grafico MegaRide, GP Monaco

Foto di: MegaRide

La regola è un solo pit stop 

Come già anticipato, le analisi degli ingegneri di MegaRide confermano il bassissimo stress termo-meccanico agente sugli pneumatici. Il grafico delle temperature, però, evidenzia dei picchi di temperatura in diversi punti del tracciato: curva 1, Saint Devote, in cui è facile arrivare al bloccaggio dell’anteriore interna causando dei possibili “flat-spot”. 

Attenzione anche alla brusca frenata di curva 10, Novelle Chicane, che arriva subito dopo l’uscita dal tunnel, il tratto più veloce del tracciato; e alla chicane delle piscine in curva 15 che richiede grande velocità e precisione millimetrica. 

L’usura attesa è bassissima, lo stress meccanico sugli pneumatici è minimo, ma attenzione ai picchi di temperatura soprattutto al posteriore a cui è richiesto un continuo sforzo di trazione per uscire al meglio dalle numerose curve lente del tracciato. 
Possibili strategie 

La bassissima usura e la quasi impossibilità di effettuare sorpassi in pista indicano una strategia ad una sosta, essendo stato accantonato l’obbligo delle due soste. Tale obbligo fece molto discutere perché alcuni team hanno fatto ricorso a un gioco di squadra esasperato: il pilota alle spalle rallentava deliberatamente il ritmo per allungare il gruppo, creando così la finestra necessaria al compagno davanti per effettuare la sosta e rientrare senza perdere posizione. Le qualifiche, quindi, saranno fondamentali: spesso chi parte in pole vince questo Gran Premio. 

Attenzione, però, all’elevata probabilità dell’ingresso di una safety car che potrebbe stravolgere le strategie dando l’opportunità a chi è dietro di guadagnare posizioni. 

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