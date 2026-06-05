F1 | Il rebus di Monaco: aiuta l'elettrico, ma avere troppa energia può diventare un problema per il turbo

Solamente due settimane fa la Formula 1 correva in Canada, uno dei tracciati con il limite di ricarica più basso dell’intera stagione, ossia appena 6 MJ al giro in qualifica. Uno scenario decisamente distante da quello di Monaco, dove si gareggerà questo weekend e dove le nuove monoposto potranno esprimersi in modo decisamente più completo.

Con così tante frenate e curve lente in cui si può ricaricare la batteria mantenendo alti i giri motore, la gestione dell’energia non rappresenterà un problema, al punto che la FIA ha concesso 9 MJ in qualifica, il limite massimo del regolamento. È lo stesso valore già visto in Cina, ma con una differenza sostanziale: a Monaco non ci saranno lunghi rettilinei dove potrà innescarsi un vistoso derating o per cui si necessita fare superclipping.

Anzi, a Monaco la situazione è diametralmente opposta. Per evitare che si raggiungano velocità di punta eccessive, complice l’efficacia dell’elettrico nello spunto in uscita di curva, l’organo di governo ha scelto di limitare il potenziale delle vetture: l’MGU‑K inizierà a perdere potenza già dai 200 km/h invece che dai 290 km/h previsti sugli altri tracciati.

Logo Monaco GP Foto di: Erik Junius

Tutti questi elementi sommati metteranno i team nelle condizioni di poter sfruttare alcune delle migliori caratteristiche di queste monoposto 2026, usando a pieno tutti i 9 MJ concessi dalla FIA. Resta però una domanda: avere così tanta energia può trasformarsi, paradossalmente, in un problema?

Esiste infatti un sottile equilibrio in cui navigare e questa può diventare la vera sfida sul fronte della PU nel weekend: “Potremmo anche avere il rischio opposto, cioè di avere troppa energia, e questo potrebbe complicare molto le cose”, ha spiegato Liam Lawson alla vigilia del GP di Monaco.

“Normalmente abbiamo poca energia, ma su una pista come questa non è una questione di avere la batteria sempre carica, come se fosse una bella storia: in realtà non lo è. E potrebbe causare molti altri problemi che dovremo gestire. Così, al primo giro, alla partenza della gara, quando tutti stanno andando lentamente, non possiamo erogare l’energia e quindi questo può renderci le cose complicate”.

Come abbiamo raccontato in un approfondimento di pochi giorni fa, anche con il precedente ciclo tecnico c’erano situazioni in cui non si poteva iniziare il giro con la batteria completamente carica, e questo aspetto si è riproposto anche con l’attuale set regolamentare. Il punto è che esistono scenari in cui recuperare energia con troppa facilità può diventare controproducente.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

Pur avendo a disposizione 9 MJ, il rischio è quello di ricaricare la batteria troppo facilmente in alcune zone del tracciato e raggiungere in anticipo il limite di recupero, ritrovandosi costretti a riadattare il funzionamento della PU. Ma c’è un secondo scenario, decisamente più realistico e più complesso da gestire, che riguarda il comportamento del turbo.

Senza MGU‑H, portare il turbo nella corretta finestra di funzionamento e ridurre il turbo‑lag è diventato molto più complesso, per cui alcune logiche della PU dipendono ancora di più da come opera la parte elettrica, oggi più potente rispetto al passato. Ad esempio, per fare i burnout sulla griglia serve necessariamente il boost dell’MGU‑K, e anche prima di un giro di qualifica, in particolare quanto si riparte da basse velocità, alle volte diventa delicato gestire l'acceleratore per portare il turbo nella giusta finestra.

Il problema è che sulle piste in cui è facile ricaricare e portare la batteria al limite, l’MGU‑K smette di poter convertire potenza in energia e questo significa che non può più aiutare il turbo a salire di giri e a entrare nella corretta finestra di funzionamento. Il risultato è un incremento del turbo‑lag che si traduce in una scarsa accelerazione in uscita di curva.

Chiaramente, il turbo tende a salire di giri con maggiore efficacia quando il motore termico è sottoposto a un carico elevato, ma quando il carico è ridotto, come nelle primissime fasi in uscita da una curva lenta o nei primi metri di gara, passa meno aria attraverso il motore e il turbo fatica a entrare in tempi brevi nella giusta finestra di funzionamento.

Oscar Piastri, McLaren Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Se al via non è possibile usare il motore elettrico perché vietato dal regolamento, in uscita di curva l’MGU‑K può invece aiutare creando carico aggiuntivo sul motore, e questo contribuisce a far salire più rapidamente di giri il turbo migliorandone la risposta. Tutto ciò però è possibile solo se la batteria ha ancora margine per accettare energia. Se è già carica, l’MGU‑K non può più generare quel “carico” artificiale che aiuterebbe il turbo.

Uno scenario confermato anche da Oscar Piastri, che ritiene sia uno dei motivi per cui la Ferrari, dotata di un turbo più piccolo rispetto alla concorrenza, possa trarre beneficio da questa situazione. Per ovviare a questo problema, secondo l’australiano della McLaren si vedranno molti piloti ricorrere più spesso alla prima marcia (o marce molto basse), in modo da avere più coppia, tenere alti i giri motore e aiutare il turbo.

“Sappiamo tutti che questi turbo impiegano un’incredibile quantità di tempo per andare in coppia. Alcuni più velocemente di altri, chiaramente. In sostanza, a volte, se sei alla massima potenza elettrica e perdi la pressione di sovralimentazione, non hai più la potenza del motore a combustione”.

“Quindi perdi molta potenza da lì. Ed è sicuramente, credo, uno dei punti di forza della Ferrari. Loro non devono essere così critici nella gestione, perché perdono meno potenza se perdono la pressione di sovralimentazione del turbo. Quindi sarà comunque un aspetto da gestire qui. Probabilmente vedremo la prima marcia usata spesso”.