MotoGP | Balaton, Prove: Acosta rifila 0"4 a Diggia, Bagnaia rimane fuori dalla Q2

Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

Formula 1
Monaco
F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Formula 1
Monaco
F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP | Márquez: "Mi aspettavo di andare meglio su un circuito con più curve a sinistra"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Márquez: "Mi aspettavo di andare meglio su un circuito con più curve a sinistra"

MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli

Formula 1
Monaco
F1 | Monaco, Libere 2: Ferrari ancora davanti a tutti con Hamilton e Leclerc. Segue Max, 5° Antonelli
Prove Libere
MotoGP Ungheria

MotoGP | Balaton, Prove: Acosta rifila 0"4 a Diggia, Bagnaia rimane fuori dalla Q2

Lo spagnolo della KTM è il solo a scendere sotto all'1'37" e fa il vuoto alle sue spalle. Il primo degli inseguitori è il pilota della VR46, con a seguire l'Aprilia di Fernandez. Il leader iridato Bezzecchi paga quasi 0"7 ed è sesto davanti a Marquez. Bene Moreira, ancora in Q2 con la Honda con l'ottavo tempo davanti a Martin. Bagnaia è solo 14°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Se il venerdì del Gran Premio d'Ungheria non è stato solo un fuoco di paglia, Pedro Acosta può iniziare veramente ad accarezzare il sogno di andare a caccia della sua prima vittoria in MotoGP. Dopo essere già stato veloce in mattinata, il pilota della KTM ha letteralmente dominato il turno pomeridiano, rifilando dei distacchi pesanti a tutta la concorrenza, a dispetto di un tracciato breve e non particolarmente selettivo.

Lo spagnolo è stato il solo capace di infrangere il muro dell'1'37" con il suo 1'36"827, che lo avvicina parecchio al record del Balaton Park. Ma non è tanto questo ad impressionare, quanto il distacco di ben 413 millesimi che ha rifilato al primo degli inseguitori, che è Fabio Di Giannantonio con la Ducati della Pertamina Enduro VR46.

Si sono messe particolarmente in evidenza le due Aprilia del Trackhouse Racing, che in questa occasione sono state più veloci di quelle del team ufficiale, con Raul Fernandez che si è arrampicato fino alla terza posizione, staccato di poco più di mezzo secondo. Il suo compagno di box Ai Ogura ha invece piazzato al quinto posto la RS-GP gemella in 1'37"481.

Tra i due portacolori della squadra statunitense, sulle cui Aprilia ha debuttato il main sponsor SuperFile, si è infilato Fermin Aldeguer, che è stato particolarmente veloce con la Ducati GP25 con i colori del Gresini Racing. Piano piano, lo spagnolo sta superando i suoi problemi fisici e si sta riaffacciando nelle posizioni che contano.

Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare il leader iridato Marco Bezzecchi, la cui Aprilia è parsa più bilanciata rispetto a stamattina. In ogni caso, il riminese si è visto rifilare ben 675 millesimi da Acosta. Così come dietro di lui Marc Marquez ne paga ben 733 dopo essere stato il più veloce nella FP1. Nel pomeriggio il ducatista è tornato con i piedi per terra, dando la sensazione di riuscire a fare un tempo, ma di non avere ancora troppo passo, molto probabilmente a causa delle sue condizioni fisiche ancora precarie.

Un bravo se lo merita Diogo Moreira, che per la seconda gara di fila ha centrato la Q2, confermandosi anche il migliore tra i piloti Honda. Il rookie brasiliano si è infilato in ottava posizione in 1'37"708, precedendo di appena 26 millesimi l'altra Aprilia di Jorge Martin.

Alla fine tutti i marchi sono già rappresentati in Q2, perché in decima posizione troviamo Jack Miller con la Yamaha del Prima Pramac Racing. L'australiano ha avuto la meglio per poco più di un decimo nei confronti delle altre M1 di Fabio Quartararo e di un Toprak Razgatlioglu che comunque si è confermato più brillante del solito su una pista più "stop and go" e che richiede poca scorrevolezza.

Sono ben quattro quindi i piloti italiani che dovranno affrontare la Q1, a partire da Luca Marini, che con la sua Honda non è andato oltre al 13° tempo, giusto davanti a Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha faticato molto a mettere insieme un giro, finendo spesso lungo in staccata nelle chicane, poi quando finalmente c'è riuscito ha rischiato di cadere alla penultima curva, con un errore che lo ha sicuramente privato di un posto tra i primi deici, visto che lo ha mancato per appena due decimi.

In Q1 c'è anche Enea Bastianini, che segue Bagnaia in 15° posizione con la sua KTM Tech3, ma lo stesso vale anche per Franco Morbidelli, 20° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Merita di essere sottolineata invece la prestazione di Iker Lecuona, che al debutto sulla Ducati del Gresini Racing, sulla quale sostituisce l'infortunato Alex Marquez, ha chiuso con il 17° tempo, in linea con quello di Bagnaia. Anzi, senza una bandiera gialla all'ultimo giro, lo spagnolo forse sarebbe potuto entrare anche in Q2. 

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

1'36.827

   151.507  
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.413

1'37.240

 0.413 150.863  
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.501

1'37.328

 0.088 150.727  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 20

+0.613

1'37.440

 0.112 150.554  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 22

+0.654

1'37.481

 0.041 150.490  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 27

+0.675

1'37.502

 0.021 150.458  
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.733

1'37.560

 0.058 150.369  
8 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 24

+0.881

1'37.708

 0.148 150.141  
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 24

+0.907

1'37.734

 0.026 150.101  
10 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 26

+0.933

1'37.760

 0.026 150.061  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 27

+1.044

1'37.871

 0.111 149.891  
12 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 23

+1.098

1'37.925

 0.054 149.808  
13 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 25

+1.122

1'37.949

 0.024 149.771  
14 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 22

+1.159

1'37.986

 0.037 149.715  
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 25

+1.176

1'38.003

 0.017 149.689  
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 23

+1.197

1'38.024

 0.021 149.657  
17 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 27

+1.222

1'38.049

 0.025 149.619  
18 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.238

1'38.065

 0.016 149.594  
19 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 25

+1.282

1'38.109

 0.044 149.527  
20 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.509

1'38.336

 0.227 149.182  
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+1.846

1'38.673

 0.337 148.672  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 24

+2.907

1'39.734

 1.061 147.091  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Balaton, Libere 1: Marquez torna al top, Diggia 5° davanti a Bagnaia
Prossimo Articolo MotoGP | Bezzecchi: "Devo migliorare in frenata nel terzo settore"

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia: "Diggia usa più potenza e la scarica tutta, io la perdo appena prendo il gas"

MotoGP | Bezzecchi: "Devo migliorare in frenata nel terzo settore"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bezzecchi: "Devo migliorare in frenata nel terzo settore"

MotoGP | Balaton, Libere 1: Marquez torna al top, Diggia 5° davanti a Bagnaia

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Balaton, Libere 1: Marquez torna al top, Diggia 5° davanti a Bagnaia
More from
Francesco Bagnaia

MotoGP | Balaton Park continua a destare preoccupazione: resterà fuori dal calendario nel 2027?

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Balaton Park continua a destare preoccupazione: resterà fuori dal calendario nel 2027?

MotoGP | Bagnaia boccia Balaton: "E' di gran lunga la pista più brutta che esista"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Bagnaia boccia Balaton: "E' di gran lunga la pista più brutta che esista"

MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia campione ritrovato, che ha dato un segnale forte d'orgoglio"

MotoGP
MotoGP
Italia
MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia campione ritrovato, che ha dato un segnale forte d'orgoglio"
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Acosta: "Meglio non pensare alla vittoria, magari domani la moto non andrà così bene"

MotoGP | Acosta: "Spero arrivi il giorno in cui non dovrò più cercare scuse ogni domenica"

MotoGP
MotoGP
Italia
MotoGP | Acosta: "Spero arrivi il giorno in cui non dovrò più cercare scuse ogni domenica"

MotoGP | Acosta: "Seguire un campione come Marquez mi ha aiutato, ti insegna sempre qualcosa"

MotoGP
MotoGP
Italia
MotoGP | Acosta: "Seguire un campione come Marquez mi ha aiutato, ti insegna sempre qualcosa"

Ultime notizie

F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

Formula 1
Monaco
F1 | Mercedes: la W17 è andata in crisi sulle curve in pendenza. Da rivedere l'assetto meccanico

F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc: "Ho avuto ancora problemi ai freni. Domani saremo tutti più vicini di quanto vi aspettate"

F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton accende il venerdì Ferrari, ma Verstappen è in agguato

F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"

Formula 1
Monaco
F1 | Vasseur: "Il rinnovo di Leclerc è un segnale per il team e per tutto il paddock"