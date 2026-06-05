MotoGP | Bezzecchi: "Devo migliorare in frenata nel terzo settore"

Sono passati appena cinque giorni dal suo trionfo al Mugello, ma la musica è sembrata abbastanza diversa per Marco Bezzecchi nel venerdì del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP. Il riminese ha dovuto fare i conti con un'Aprilia abbastanza nervosa e alla fine si è dovuto accontentare di chiudere solamente con il settimo tempo, staccato di 675 millesimi dalla KTM di un Pedro Acosta, che ha sfiorato il record del Balaton Park.

"E' stata una giornata standard, niente di incredibile, però l'obiettivo era quello di andare in Q2 e ce l'abbiamo fatta. Stamattina le sensazioni non erano male, magari poteva non sembrare dal risultato della FP1, però poi appena iniziato il turno pomeridiano mi sono sentito più o meno simile alla mattina, forse anche leggermente meglio e in termini di passo sono stato abbastanza veloce. Ho sofferto un po' di più nel time attack rispetto a quanto avrei voluto e mi manca ancora qualcosina, però fondamentalmente era importante essere nei primi dieci e quindi va bene", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti al Balaton Park, riassumendo la sua giornata.

Quando gli è stato domandato in cosa ha fatto la differenza il pilota della Casa di Mattighofen, ha replicato ammettendo la forza del rivale, ma spiegando anche di aver faticato un po' trippo nel T3 del tracciato ungherese.

"Non solo Acosta, ce ne sono diversi più veloci, ma è vero che Acosta ha fatto davvero la differenza col tempo sul giro. Non so in quale settore, di sicuro il terzo è quello in cui io faccio più fatica, ma Pedro è stato velocissimo. E' andato bene anche in termini di passo gara e lo stesso vale anche per Marquez. Quindi diciamo che la giornata è stata discreta, ma dobbiamo cercare di migliorare ancora", ha spiegato.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Il leader del Mondiale poi ha spiegato un po' più in profondità le sue difficoltà in quel tratto della pista: "Devo migliorare un po' in frenata. Ci sono dei punti del tracciato in cui si frena più forte, ma mi sento meglio in quelli. Nel terzo settore invece faccio un po' più fatica, quindi dobbiamo analizzare tutto e capire perché".

Per il momento, dunque, non se la sente ancora di fissare un target per la Sprint di domani: "Di sicuro vogliamo migliorare. Proveremo a rendere la giornata migliore nel complesso. Quindi, tutto sommato, al momento non ho grandi aspettative. Voglio solo tornare in pista e lavorare sulla moto".

Invece sembra avere le idee abbastanza chiare su chi possa essere il favorito per la pole position: "Al momento Pedro sembra un po' più veloce. Di sicuro si avvicinerà al record della pista. Alla fine Marc l'anno scorso ha fatto 1'36"5 e Pedro oggi ha fatto 1'36"8. Domani staremo a vedere, ma onestamente mi preoccupo più per me stesso".