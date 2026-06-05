F1 | Monaco, Libere 1: subito doppietta Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. 4° Antonelli

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Leclerc è l'unico ad avere abbattuto il muro dell'1'14", mettendosi alle spalle Hamilton e Verstappen. Lontanissimo Russell, a oltre 1 secondo. Indietro anche le McLaren, mentre sorprendono le Audi.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Monaco si tinge di rosso, il rosso Ferrari, almeno nel primo turno di prove libere. Le SF-26 hanno ottenuto il primo e il secondo miglior tempo nella prima sessione di pista sul tracciato cittadino disegnato nel cuore del Principato di Monaco, tenendo fede ai pronostici fatti soprattutto dai rivali nel corso delle passate settimane.

Charles Leclerc ha iniziato nel miglior modo possibile, firmando il miglior tempo in 1'13"978 colto con mescole Medium, ossia quella più utilizzata da tutti e 22 i piloti scesi in pista. Solo le Cadillac hanno firmato i loro tempi migliori con le Soft.

Il monegasco, davanti ai suoi concittadini, ha inflitto distacchi pesanti tutti quanti. 226 millesimi al compagno di squadra Lewis Hamilton, comunque ottimo secondo con la seconda Ferrari, per una Rossa che sembra essere partita con il piede giusto. Per Charles, oltre al crono di riferimento, due lunghi al Mirabeau, ma ininfluenti.

Max Verstappen, terzo alla fine, è a oltre mezzo secondo. Il distacco dalle Ferrari, probabilmente, andrà ad assottigliarsi nel corso del fine settimana, ma se il buongiorno si vede dal mattino... Buono però l'avvio dell'olandese, che è alla ricerca del primo successo stagionale.

Parte molto male il fine settimana di Isack Hadjar. Il pilota della Red Bull è finito contro le barriere alle Piscine dopo aver perso il controllo della sua RB22 in entrata della prima curva della "esse". Entrato nella curva destrorsa, il parigino ha perso il posteriore ed è finito contro le protezioni con il muso prima e con la fiancata sinistra poi, rovinando certamente la sospensione anteriore ma, forse, anche quella posteriore.

Isack Hadjar, Red Bull Racing crash

Isack Hadjar, Red Bull Racing crash

Foto di: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

Mercedes è comunque nei piani alti della classifica grazie al leader del Mondiale. Andrea Kimi Antonelli è quarto, staccato anche lui di oltre mezzo secondo ma a 46 millesimi di secondo dal terzo posto ottenuto da Max Verstappen. Più in difficoltà George Russell, appena 15esimo e staccato di 1 secondo secco dalle Ferrari.

Molto bene Audi. Nel corso della settimana, a Hinwil hanno definito la R26 come il quarto telaio più prestazionale della F1 di oggi e nelle Libere 1 finite poco fa hanno mostrato un potenziale interessante. Al di là del distacco da Leclerc - 1"3 - Nico Hulkenberg si è tolto lo sfizio di firmare il sesto posto davanti alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, rispettivamente ottavo e nono. Dietro le due MCL40 ecco l'altra R26, quella di Gabriel Bortoleto.

Completa la Top 10 la prima Alpine, quella di Pierre Gasly, mentre le Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz sono state le prime fuori dalle10 posizioni che domenica conteranno per la zona punti. 12esimo Isack Hadjar pur avendo perso almeno una ventina di minuti per va dell'incidente alle Piscine. 

Franco Colapinto è 13esimo con la seconda ALpine davanti alla prima Haas, quella di Oliver Bearman, alla Mercedes di George Russell e alle due Racing Bulss di Arvid Lindblad e Liam Lawson. Solo 18esimo, invece, Esteban Ocon.

Sergio Perez apre la lotta per le ultime posizioni con la prima Cadillac davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso. L'asturiano si è reso protagonista di un impatto contro il muro dopo l'uscita dal tunnel. In frenata, Fernando ha perso il posteriore della sua AMR26. Nel tentativo di recuperarlo, ha fatto "effetto pendolo", sbattendo con l'ala contro le barriere. L'appendice è andata in frantumi sulla parte sinistra e Alonso è stato così costretto a rientrare ai box per sostituirla.

Valtteri Bottas si è tolto la siddisfazione di mettersi alle spalle almeno una vettura: l'Aston Martin del sempre più apatico Lance Stroll. E' però vero che entrambe le Cadillac hanno firmato i loro tempi migliori con le gomme Soft, contrariamente alle Aston Martin che hanno scelto le Medium.

FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 31

1'13.978

   M 162.388
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 28

+0.226

1'14.204

 0.226 M 161.894
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 26

+0.513

1'14.491

 0.287 M 161.270
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 31

+0.559

1'14.537

 0.046 M 161.170
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 29

+1.005

1'14.983

 0.446 M 160.212
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 27

+1.313

1'15.291

 0.308 M 159.556
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 27

+1.365

1'15.343

 0.052 M 159.446
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 29

+1.587

1'15.565

 0.222 M 158.978
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 31

+1.772

1'15.750

 0.185 M 158.590
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 32

+1.850

1'15.828

 0.078 M 158.426
11 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 33

+2.011

1'15.989

 0.161 M 158.091
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 31

+2.063

1'16.041

 0.052 M 157.983
13 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 14

+2.170

1'16.148

 0.107 H 157.761
14 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 28

+2.192

1'16.170

 0.022 S 157.715
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 32

+2.211

1'16.189

 0.019 M 157.676
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 31

+2.314

1'16.292

 0.103 M 157.463
17 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 31

+2.355

1'16.333

 0.041 M 157.378
18 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 34

+2.411

1'16.389

 0.056 M 157.263
19 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 31

+2.453

1'16.431

 0.042 M 157.177
20 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 21

+2.700

1'16.678

 0.247 M 156.670
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 27

+3.482

1'17.460

 0.782 S 155.089
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 16

+3.578

1'17.556

 0.096 M 154.897
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